Provincie profiteert flink van Haagse miljardenpot voor infrastructuur

Het demissionaire kabinet trekt nog één keer groots de portemonnee om wegen, fietspaden en OV-verbindingen te verbeteren. Ook Brabant profiteert daarvan mee. In totaal komt er 2,5 miljard euro voor het hele land extra beschikbaar voor infrastructuurprojecten, vooral in gebieden waar nieuwe woningen worden gebouwd. Daarnaast is er 877 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van 275.000 huizen.

De investering is een gezamenlijk plan van demissionair ministers Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) en Robert Tieleman (Infrastructuur, BBB), samen met staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD). Het bedrag van 2,5 miljard was al gereserveerd voor infrastructuur rondom nieuwe huizen in het hoofdlijnenakkoord tussen VVD, BBB, NSC en PVV. Nu is bekend gemaakt naar welke projecten het geld gaat. Verschillende Brabantse steden, zoals Den Bosch en Tilburg, kunnen hun spaarvarkens alvast klaarzetten. Tilburg krijgt ruim 31 miljoen euro, Eindhoven mag rekenen op 60 miljoen, en Den Bosch ontvangt zo’n 61 miljoen euro om de infrastructuur te verbeteren. Het geld is bedoeld om nieuwe woonwijken beter bereikbaar te maken. Ook Helmond profiteert. De stad is officieel aangemerkt als nieuw gebied voor grootschalige woningbouw door demissionair minister Mona Keijzer. Daarmee voegt Helmond zich bij zeventien andere aangewezen gebieden. Dat levert de stad een extra bijdrage van bijna 34 miljoen euro op.

Verder krijgen ook kleinere infrastructuurprojecten, waarbij de schop vóór 2030 de grond in gaat, een extra zak met geld. Zo harkt Oisterwijk ruim 2 miljoen euro binnen voor verschillende projecten en Boxtel krijgt 1,7 miljoen euro voor betere verbindingen met het station. Nieuwe wijken, forse bedragen

Daarnaast stelt het Rijk 877 miljoen euro beschikbaar om de woningbouw in het land op gang te helpen. Zo komt er in Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven geld bij voor een aantal woonprojecten. In totaal moeten daar ruim 24.000 huizen verrijzen. Het geld kan onder meer worden gebruikt voor de verbetering van het stroomnet, bodemsanering en het verplaatsen van bedrijven en realiseren van groenvoorzieningen.



Uit datzelfde potje van 887 miljoen vloeien ook nog eens flink wat miljoenen richting onze provincie voor infrastructuur rondom de nieuwe woonprojecten: 67 miljoen voor Tilburg, 25 miljoen voor Den Bosch en bijna 16 miljoen voor Eindhoven en Veldhoven.

Provincie: 'Goede basis om op verder te gaan' Gedeputeerde Wilma Dirken vindt het een belangrijke volgende stap in de samenwerking met het Rijk. "We zijn blij met de evenwichtige verdeling tussen grote stedelijke ontwikkelingen en projecten in middelgrote en kleinere gemeenten. Daarmee komt de woningbouwversnelling ten goede aan de hele provincie." Volgens gedeputeerde Stijn Smeulders (Mobiliteit en Stedelijke ontwikkeling) helpt de bijdrage om Brabant bereikbaar te houden. "Dit is een goede basis om op verder te gaan."