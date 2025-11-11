Wouter (44) en Brian (23) blussen brandjes in de keuken en bij de brandweer

Van een vlam in de pan naar het blussen van een brand in het dorp. Het zijn twee passies die Wouter Leurs (44) en Brian Achten (23) uit Vierlingsbeek met elkaar delen. De chefkok en sous-chef staan samen in de keuken van restaurant en B&B De Vier Linden. Tot de pieper gaat, want dan haasten de heren zich naar de brandweerkazerne. "We maken samen een hoop mee."

Er heerst een serene rust in de keuken van De Vier Linden. De taken zijn verdeeld en beiden heren weten precies waar ze mee bezig zijn. "Tien jaar geleden is hij hier begonnen", herinnert Wouter zich nog over de komst van Brian. "Zijn zusje werkte hier al. Hij was dertien jaar en zocht ook een bijbaan." Niet veel later mocht hij er aan de slag. Eerst hielp hij Wouter met het klussen in de kamers van B&B. Later komt hij in de keuken terecht. "Daar hielp ik mee met de afwas", vertelt Brian hij over zijn eerste aanraking met zijn toekomstige passie.

Chef-kok Wouter (rechts) en sous-chef Brian (links) aan het werk in de keuken (foto: Tom Berkers).

Sindsdien is Brian niet meer weg te slaan uit de keuken. Al snel verlaat hij de afwaskeuken voor het maken van nagerechten. Sinds vier jaar, na het volgen van de koksschool, is hij de rechterhand van chef-kok Wouter. "We maken veel plezier samen. De chef en ik hebben het over van alles. We hebben veel gedeelde passies, zoals voetbal. Zo zijn we allebei voor Feyenoord."

Daarnaast is Wouter al zeventien jaar bij de vrijwillige brandweer van het dorp. Met regelmaat zag Brian zijn chef dan ook in alle haast vertrekken uit de keuken als er ergens alarm was. "Dat leek me wel wat, dus ik ben twee jaar geleden ook de brandweeropleiding gaan volgen."

"Bij een serieuze oproep proberen we toch te regelen dat we kunnen vertrekken."

En zo kwam er nóg een gezamenlijke passie bij. Sinds kort liggen er dus in de keuken, tussen de pollepels en pannen, ook twee piepers. Als deze afgaan, bijvoorbeeld tijdens het voorbereiden van het diner, kijkt een van de twee altijd snel wat er in de melding staat. “Als het rustig is, kunnen we gaan”, legt Wouter uit. “Maar als de zaak vol zit, moeten we keuzes maken." "Dan maken we de afweging wat belangrijker is", vult hij aan. "Bij een serieuze oproep proberen we toch te regelen dat we kunnen vertrekken. Dan worden het gewoon acht gangen in plaats van twaalf”, grapt de chef-kok.

Wouter en Brian moeten zich snel omkleden bij de brandweer (foto: Tom Berkers).

Als de heren ervoor gaan, zijn ze er ook letterlijk en figuurlijk als de brandweer bij, vertelt Brian. "Binnen tien seconden weten we wat het plan is. We kijken elkaar aan en het is duidelijk. Dan vertrekken we snel en zitten we binnen een paar minuten al met het brandweerpak in de wagen." In een mum van tijd is de kokskleding verdwenen onder de brandweerpakken. "We maken samen een hoop mee en dat is soms best wel heftig. We weten de sterke en minder sterke kanten van elkaar. Als we ergens moeite mee hebben, staan we altijd voor elkaar klaar", benadrukt Wouter. Inmiddels hebben ze dan ook een bijzondere vriendschap opgebouwd. "We kunnen alles delen samen. De leuke dingen en de minder leuke dingen. Dat waardeer ik zeker", sluit Brian af.