Gamen als ingang voor serieuze gesprekken: Dirk is online jongerenwerker

“Jouw ouders weten dus eigenlijk niet zo goed wat je online doet?”, vraagt Dirk Leijten aan een van de kijkers van zijn livestream, waarin hij de nieuwste voetbalgame speelt. Hij is jongerenwerker en richt zich de laatste jaren steeds meer op de online wereld, omdat jongeren daar veel tijd doorbrengen. Belangrijk, vindt Dirk, want op die manier kan hij vroeg trends volgen en problemen signaleren.

Pieter Soethout Geschreven door

De afgelopen jaren bouwde de 38-jarige Goirlenaar een online community op en met zijn livestreams heeft hij al veel jongeren kunnen helpen. “In het begin zat er een jongen van veertien in mijn streams. Hij vertelde dat hij in een gereformeerde gemeenschap woonde en dat hij zich aangetrokken voelde tot jongens. Daar is helemaal niks mis mee, maar het is wel lastig op de plek waar hij vandaan komt.” Dirk praatte met de jongen, won zijn vertrouwen en verwees hem uiteindelijk door naar de lokale jongerenwerkers. “Ik signaleer, verwijs door en laat los", vertelt hij gepassioneerd.

Dat loslaten is soms moeilijk, want het loopt niet altijd goed af. “Er kwam eens een jongen van 21 in mijn Discord-server. Hij was supereenzaam en zocht iemand om fysiek mee te praten, om zijn emmertje te legen. Die heb ik toen doorverwezen naar de organisatie in zijn gemeente. Er ging een paar weken overheen en het werd niet snel genoeg opgepakt. Uiteindelijk heeft die jongen zelfmoord gepleegd”, vertelt Dirk zichtbaar geëmotioneerd. “Ik voelde het uit mijn handen glippen, en ik heb daar ook heel hard om moeten janken.”

Voor Dirk benadrukt dat nog eens hoe belangrijk het is om als jongerenwerker ook online actief te zijn. Daarom werkt hij aan zijn eigen online jongerencentrum: WePlayOnline. “We willen onzichtbare jongeren zichtbaar maken, en in de online wereld bestaan geen gemeentegrenzen. We lopen er wel tegenaan dat er zó veel organisaties zijn, verspreid over het hele land. Dat is een van onze grootste obstakels.” Ook tussen ouders en kinderen schuurt het soms. “Ouders hebben vaak geen idee wat hun kind online uitspookt. Maar daar heb ik een ezelsbruggetje voor: dat is ICB. I staat voor interesse tonen in je kind, C staat voor communiceren vanuit het positieve en B is samen de balans bewaren."

Vooral die balans bewaren is volgens Dirk belangrijk. Hij ziet dat jongeren zich soms kunnen verliezen in de online wereld. “Alles met ‘té’ ervoor is niet goed, maar ik wil dit wel vanuit de positieve kant benaderen.” De online jongerenwerker benadrukt dat gamen ook veel voordelen heeft. “Het zorgt voor betere hand-oogcoördinatie, meer creativiteit en je leert omgaan met winst en verlies. Je leert problemen oplossen en het biedt ook ontspanning.” Op die manier probeert Dirk jongeren én hun ouders op een positieve manier te beïnvloeden. En zijn eigen droom? Hij wil klein beginnen en vanuit daar verder bouwen aan zijn organisatie. “Ik zou het fijn vinden als we vijf of zes gemeenten vinden die de meerwaarde zien van online samenwerken via WePlayOnline. Dat is voor mij het eerste doel. Ik wil laten zien dat het echt meerwaarde heeft voor jongeren. Dat is het belangrijkste.”