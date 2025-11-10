Kapotte Kachels na crowdfunding naar rechter om verwijdering carnavalshit

Carnavalsband De Kapotte Kachels heeft 25.000 euro opgehaald voor het starten van een rechtszaak tegen platenlabel Universal. De zaak draait om het carnavalslied Dikke Pens, een parodie op het ABBA-lied Take a Chance on Me. Het nummer werd eerder dit jaar verwijderd van muziekstreamingdienst Spotify.

"Wij wisten dat het een marathon ging worden, maar onze beentjes zijn goed getraind", zegt Sander Ottens van de carnavalsband in het radioprogramma Afslag Zuid. "Wij wisten dat we hem uit konden lopen en dat is ons gelukt." De donaties kwamen van alle kanten: van bevriende muzikanten tot carnavalsverenigingen. "Het geeft wel een heel warm gevoel om te merken dat jouw zaak gedragen wordt door zoveel mensen die het met je eens zijn."

De Kapotte Kachels wil met de rechtszaak voor elkaar krijgen dat Dikke Pens weer te beluisteren is op Spotify. "Wij eisen enkel dat ons nummer weer online komt. We hoeven er niks mee te verdienen over de rug van ABBA. Wij gaan dus geen schadeclaim indienen over derving van inkomsten of iets van dien aard. Gewoon die plaat weer in jullie playlisten", schreef het collectief bij de crowdfunding.

Advocaat Victor den Hollander van de carnavalsband zei eerder dat hij ervan overtuigd is dat het nummer als parodie gezien wordt. “Als je een liedje maakt, dan heb je auteursrecht op dat liedje. Dan mag niemand daaraan zitten. Maar er is wel een uitzondering: mensen kunnen een parodie maken”, legde hij uit. En daar is geen toestemming voor nodig. “Het gaat om vrijheid van meningsuiting.”

Of de rechtbank nog voor carnaval heeft besloten of Dikke Pens terug op Spotify komt, is nog afwachten. "Ik kan het me voorstellen dat er prangendere zaken zijn dan die van ons", zegt Sander. "Misschien liggen we niet helemaal bovenop de stapel, maar we hebben de hoop dat we het voor carnaval geregeld kunnen krijgen."