Man op gestolen motor vlucht voor politie en crasht in weiland

Vandaag om 16:14 • Aangepast vandaag om 16:32
Een agent op de gestolen motor (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision
Een man op een gestolen motor is maandagmiddag in Ommel op de vlucht geslagen voor de politie. Tijdens de achtervolging kwam hij in een weiland ten val. Daarna ging hij te voet verder, maar even later werd hij alsnog door de politie aangehouden.
De man is meegenomen naar het politiebureau. Een agent heeft de motor daar naar toe gereden.

Het is niet bekend of de motorrijder gewond is geraakt bij zijn val.

