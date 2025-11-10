Juf Jeannette overlijdt na botsing met fatbike, school in rouw

Basisschool De Waai in Cuijk is maandag in diepe rouw. Jeannette (57), een van de vaste leerkrachten, is omgekomen na een botsing met een fatbiker. "We zijn verdrietig en ontdaan", zegt directeur Wim Spijkerbroek.

De deuren van de basisschool gingen maandag gewoon open om alle kinderen te ontvangen en met elkaar te praten. In de school is een herdenkingsplek ingericht en zijn er kaarsen aangestoken in de klas. Zo kunnen leerkrachten, kinderen en hun ouders en verzorgers stilstaan bij het overlijden van hun geliefde collega en juf. Jeannette gaf les aan groep 3 en werkte al jaren op de school waar ze erg betrokken was. "Ze was een gewaardeerde collega", vertelt directeur Wim Spijkerbroek.

De school hoopt met de herdenkingsplek en gesprekken die er worden gevoerd ruimte en aandacht te geven aan het verlies. "Daarnaast hebben we ook geprobeerd om een gewone dag te draaien", licht Spijkerbroek toe. "Iedereen reageert anders op verlies, dit is ook zo bij kinderen. Het ene kind kan boos zijn en de ander verdrietig. Dat een kind boos is, betekent overigens niet dat er geen verdriet aanwezig is."

"Een rouwproces is niet binnen een week voorbij."

Met ondersteuning van professionals en ouders en verzorgers probeert de school zo goed mogelijk om te gaan met alle emoties. "We zullen hier de komende tijd ook extra aandacht aangeven. Een rouwproces is niet binnen een week voorbij." Jeannette zat afgelopen vrijdag op de fiets toen zij in botsing kwam met een fatbike op het fietspad langs de Beerseweg in Beers. Ze werd ter plekke gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Later is ze overleden. De fatbiker bleef ongedeerd en verklaarde na de botsing tegenover de politie dat hij moest uitwijken. De politie onderzoekt of dat inderdaad het geval was.