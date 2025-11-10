Navigatie overslaan

Politieauto van weg gedrukt, verdachte (34) aangehouden

Vandaag om 16:48 • Aangepast vandaag om 19:19
Archieffoto.
De politie heeft een 34-jarige man uit Sint-Hubert aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij afgelopen zaterdag in Erp met een bestelbusje een politieauto van de weg heeft gedrukt. De man werd maandag aangehouden en zit nog vast.
De politie had de man eerder een stopteken gegeven bij een controle tussen Erp en Boekel, maar dat negeerde hij. Bij de achtervolging reed hij de politieauto van de weg, waarna die tegen een boom tot stilstand kwam. De agenten raakten daarbij lichtgewond.

De man ging er daarna vandoor. Uit onderzoek bleek dat de 34-jarige man de vermoedelijke bestuurder was. De politie doet nog verder onderzoek.

