NAC wijst voorstel schorsing van drie duels voor Holtby af

NAC gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor Lewis Holtby. Dat meldt de Bredase club op haar eigen website. De rode kaart van ploeggenoot Fredrik Oldrup Jensen is geseponeerd.

Holtby kreeg zaterdag tijdens de verloren wedstrijd bij FC Volendam (2-1) een rode kaart voor een overtreding op Gibson Yah. Oldrup Jensen kreeg tijdens het duel ook rood. Hij bleek bij een sliding echter eerst de bal te hebben geraakt, waardoor zijn zaak is geseponeerd.



Trainer Carl Hoefkens werd in Volendam weggestuurd na twee gele kaarten. Hij is geschorst voor het duel met PSV van zaterdag 22 november.