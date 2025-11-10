Navigatie overslaan

NAC wijst voorstel schorsing van drie duels voor Holtby af

Vandaag om 16:41 • Aangepast vandaag om 17:30
NAC-speler Lewis Holtby (foto: Orange Pictures).
NAC-speler Lewis Holtby (foto: Orange Pictures).
nl
NAC gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor Lewis Holtby. Dat meldt de Bredase club op haar eigen website. De rode kaart van ploeggenoot Fredrik Oldrup Jensen is geseponeerd.
Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

Holtby kreeg zaterdag tijdens de verloren wedstrijd bij FC Volendam (2-1) een rode kaart voor een overtreding op Gibson Yah. Oldrup Jensen kreeg tijdens het duel ook rood. Hij bleek bij een sliding echter eerst de bal te hebben geraakt, waardoor zijn zaak is geseponeerd.

Trainer Carl Hoefkens werd in Volendam weggestuurd na twee gele kaarten. Hij is geschorst voor het duel met PSV van zaterdag 22 november.


App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!