Oplichter neemt sieraden en pinpassen mee, verdachte op beeld vastgelegd

Een inwoner van Moergestel is in september het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een man die zich voordeed als politieagent ging er met sieraden en pinpassen vandoor. Dankzij een alerte kennis van het slachtoffer is er een duidelijke foto van de verdachte. Die beelden zijn maandag te zien in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Daarna werd de man uit Moergestel zogenaamd doorverbonden met de politie, die vertelde dat er inbrekers in de buurt waren. Het slachtoffer werd gevraagd zijn sieraden in een envelop te doen. Die envelop werd, samen met de pinpas, opgehaald.

Het slachtoffer werd op 2 september gebeld door iemand die zei van de bank te zijn. Er zouden verdachte transacties zijn gedaan. Volgens de beller werd de rekening van het slachtoffer daarom geblokkeerd en moest de oude bankpas worden opgehaald.

De verdachte stond even later aan de deur en droeg geen politie-uniform. "Hij zei dat hij dat deed zodat de buurt zich niet zou afvragen wat de politie kwam doen", vertelt het slachtoffer in Bureau Brabant. "Ik dacht dat het goed was."

Foto

De bewoner liet de man binnen. De verdachte wilde met de envelop vertrekken toen er toevallig een bekende van het slachtoffer binnenkwam. Zij vertrouwde het niet en probeerde de man tegen te houden. "Ik vroeg wat hij kwam doen", vertelt ze in Bureau Brabant. "Ik heb de enveloppen van tafel gepakt. De verdachte pakte ze terug en toen heb ik een foto van hem kunnen maken."

De oplichter ging er daarna snel vandoor met geld, bankpassen en persoonlijke sieraden. "Ik had op dat moment niet het besef dat ik bedonderd was", zegt het slachtoffer. "Hoe heb ik daarin kunnen trappen? Achteraf gezien had ik beter moeten nadenken."

Signalement

De verdachte is tussen de 30 en 35 jaar oud. Hij heeft een getinte huid en donker krullend haar. Hij droeg een blauwe broek met gaten en een shirt met een drukke print.