Graf vernield van vrouw die omkwam bij brand op boot: 'Pijnlijk'

Het herdenkingshart is in stukken en zit onder de modder. Het is de gedenksteen van Wendy, die in juni om het leven kwam bij brand op een boot in Tilburg. Familie zegt geen idee te hebben wie het graf heeft vernield en wil niets liever dan dat de dader wordt gepakt.

Romee van der Heijden Geschreven door

Het gedenkhart van Wendy en de grafsteen van haar vader zijn afgelopen donderdag samen geplaatst bij het graf op begraafplaats Broekhoven in Tilburg. Tot grote schrik van familie lag de gedenksteen er zondag helemaal anders bij: in stukken gebroken en onder het zand. Ook staat de zerk vol met modderige voetafdrukken. Volgens familiewoordvoerder Niels Dekker, van de organisatie Namens de Familie, hebben nabestaanden geen idee wie er achter de vernieling zit. De familie heeft verder ook niks gehoord van ander vandalisme op de begraafplaats aan de Professor Lorentzstraat.

“Zij zijn overtuigd van een gerichte vernieling, die kwalijk en pijnlijk voor ze is."