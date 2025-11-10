Graf vernield van vrouw die omkwam bij brand op boot: 'Pijnlijk'
Het gedenkhart van Wendy en de grafsteen van haar vader zijn afgelopen donderdag samen geplaatst bij het graf op begraafplaats Broekhoven in Tilburg. Tot grote schrik van familie lag de gedenksteen er zondag helemaal anders bij: in stukken gebroken en onder het zand. Ook staat de zerk vol met modderige voetafdrukken.
Volgens familiewoordvoerder Niels Dekker, van de organisatie Namens de Familie, hebben nabestaanden geen idee wie er achter de vernieling zit. De familie heeft verder ook niks gehoord van ander vandalisme op de begraafplaats aan de Professor Lorentzstraat.
“Zij zijn overtuigd van een gerichte vernieling, die kwalijk en pijnlijk voor ze is. Het is zo snel gebeurd na de plaatsing van het herdenkingshart. Het gaat ook specifiek over het deel waar Wendy is bijgezet.”
Volgens Dekker is er aangifte gedaan bij de politie. Ook heeft een nabestaande een bericht op Facebook geplaatst met een oproep om tips te melden. “De hoop is dat dit leidt tot een uiteindelijke aanhouding voor deze laffe actie.”
De 42-jarige vrouw kwam in juni om het leven bij een brand op een boot aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg. De brand woedde ’s nachts en verwoestte het jacht. Een man die ook op de boot zat, wist zichzelf te redden door van de boot te springen.
Volgens Dekker loopt er nog altijd een onderzoek naar de brand.