Sam (24) slachtoffer van schietincident: 'Zoontje verliest zijn moeder'

De doodgeschoten vrouw die zondag in een auto in Rotterdam werd gevonden, is de 24-jarige Sam uit Oss. Ze was moeder van een 3-jarig zoontje. In haar woonplaats wordt met verdriet en ongeloof gereageerd op haar overlijden.

'Helemaal kapot' Vrienden en bekenden beschrijven Sam bij RTL Nieuws als een 'superlieve' meid, een 'hele goede' moeder en iemand met een 'hart van goud'. Een bekende van de familie zegt dat haar ouders alles voor haar deden. "Die zijn nu helemaal kapot."

"Wat geeft iemand het recht om het leven te nemen van een jonge vrouw, in de bloei van haar leven op zo'n schofterige, afschuwelijke manier?", schrijft een kennis van Sam op sociale media. "Haar zoontje van drie jaar verliest zijn moeder, haar ouders verliezen hun kind. Het is de ergste nachtmerrie die je kunt krijgen als ouders. Vrolijke, flierefluitende, recht-voor-z’n-raap-zijnde Sam."

Een man die haar kende, zegt dat ze niets op haar kerfstok had. "Als iemand het hart op de juiste plek had, was zij het wel."

Andere Ossenaren noemen haar een 'spontane' en 'superlieve' meid. "Het is echt niet onder woorden te brengen", zegt iemand anders. Na haar overlijden werd haar profielfoto op Facebook aangepast. Op die foto houdt ze haar zoontje stevig vast. "Jij was het zonnetje, zo vrolijk en lief", schrijft iemand erbij. En ook: "Vreselijk wat jou is overkomen."

Derde inzittende wordt nog gezocht

Sam werd neergeschoten in of bij haar witte Suzuki Alto. Ze werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed zondagmiddag aan haar verwondingen in een Rotterdams ziekenhuis. Zij zat in de auto met haar 28-jarige vriend uit Nijmegen en een nog onbekende derde inzittende, die na het schietincident is gevlucht. De politie is nog steeds op zoek naar deze persoon.

Een van de inzittenden had een vuurwapen bij zich. Of dat wapen per ongeluk afging of dat er bewust geschoten werd, is nog onduidelijk. "We kijken naar alle scenario's", zegt een woordvoerder van de politie tegen De Telegraaf. De vriend van Sam was kort na het incident bij haar en is aangehouden. Hij zit nog vast. Zijn rol wordt onderzocht.

