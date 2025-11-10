Man (19) opgepakt voor schietpartij Tilburg: wordt verdacht van doodslag

De politie heeft maandag een 19-jarige Tilburger aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag bij een schietpartij in de Correlistraat van vorige week. Hij zit vast en wordt verhoord.

De politie kreeg vorige week dinsdag rond zes uur in de avond meldingen van meerdere schoten in de wijk. Drie huizen en een auto raakten daarbij beschadigd. Ook vond de politie kogelhulzen en een bloedspoor.

Kort daarna meldden twee gewonde mannen van 22 en 30 jaar uit Tilburg zich in het ziekenhuis. Zij werden aangehouden omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de schietpartij.

Na de schietpartij deelde de politie beelden en de naam van de 19-jarige Tilburger. Het incident veroorzaakte veel onrust in de wijk.