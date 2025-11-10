Rijbaan A27 dicht na ongeluk, verkeer over vluchtstrook

Op de A27 bij Oosterhout-Zuid heeft maandagmiddag een ongeluk plaats gevonden. De rijbaan in de richting van Gorinchem is dicht. Het verkeer rijdt met vertraging over de vluchtstrook.

Een ambulance is ter plaatse en minstens een auto en een ander voertuig zijn betrokken bij het ongeluk. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

De berger is onderweg en zal allebei de voertuigen moeten bergen. Rijkswaterstaat verwacht dat dit rond half zeven klaar zal zijn. De file bedraagt om half zes een halfuur.