Jumbo verhoogt koffieprijzen opnieuw

Jumbo heeft de prijzen van koffie in de supermarkt opnieuw verhoogd. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Distrifood.

Volgens het vakmedium Distrifood gaat het bijvoorbeeld bij een pak van 500 gram Aroma Rood van Douwe Egberts om een prijsverhoging van ruim tien procent tot 8,99 euro, even duur als bij Albert Heijn en Plus.