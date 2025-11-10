Voetganger geschept door auto: traumahelikopter ter plaatse

Een man is maandag aan het einde van de middag ernstig gewond geraakt nadat hij bij het oversteken aan de Marconilaan in Eindhoven werd geschept door een auto. Volgens getuigen zou hij door rood hebben gelopen.

Redactie Geschreven door

Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de brandweer plaatste schermen om het ongeluk af te schermen. De man is onder begeleiding van een trauma-arts naar Tilburg gebracht.

Auto flink beschadigd

Op de plek van het ongeluk mogen automobilisten 70 kilometer per uur rijden. Hoe hard de rode auto reed, is niet bekend. De auto raakte flink beschadigd, vooral aan de voorruit. Iets meer dan twee weken geleden werd een vrouw enkele honderden meters verderop ook geschept door een auto. Zij overleefde dat niet.

Foto: Persbureau Heitink

