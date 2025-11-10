Jan Biggel vindt liefde en Efteling siert postzegels: dit gebeurde vandaag

Van Jan Biggel die de liefde van zijn leven vindt tot postzegels in Efteling-stijl. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Jan Biggel heeft op een artiestenreis in Turkije de liefde gevonden. De volkszanger leerde zijn nieuwe vriendin Helga kennen tijdens een busrit waar muziek werd gemaakt en de vonk oversloeg. De twee hadden het volgens Jan zo gezellig dat ze samen zeven cocktails dronken en romantisch dansten in het maanlicht. Lees hier het hele verhaal:

Rijkswaterstaat start met aanpassingen aan de vluchtstrook van de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Door deze werkzaamheden kunnen bussen vanaf volgend jaar filevorming omzeilen. Het project moet voor 12 december klaar zijn en omvat onder meer de aanleg van vier pechhavens. Hier lees je meer:

Bodybuilder Luco Hendrikx (22) uit Esbeek behaalde een knappe zevende plaats bij de professionals tijdens Natural Mr. Olympia in Las Vegas. Voor de wedstrijd 'laadde' hij zijn spieren vol met koolhydraten via rijstwafels, snickers en jelly beans. Na afloop vierde hij zijn prestatie met een bezoek aan McDonald's. Lees hier zijn verhaal:

Tilburgse vechtsportlegende Bas Rutten is te zien in de nieuwe Hollywoodfilm 'The Smashing Machine' naast Dwayne Johnson. In de film over MMA-vechter Mark Kerr speelt Rutten zichzelf als trainer. De film draait sinds 6 november in Nederlandse bioscopen. Hier lees je het hele verhaal: