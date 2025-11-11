Navigatie overslaan

Deze oud-prins viert 11-11 met toegetakeld gezicht: 'Weet er niks meer van'

Vandaag om 12:33 • Aangepast vandaag om 13:56
Oud-prins Walter is dinsdag op 11-11 wel gewoon in de tent in Uden te vinden (foto: Noël van Hooft).
In Uden is het gloednieuwe Elfde van de Elfde-feest dinsdagochtend losgebarsten, maar de eerste editie gaat niet voor iedereen goed van start. Walter van Uden, medeorganisator van het 11-11-feest en oud-prins van het Knoerissenrijk, maakte zondag een flinke smak met zijn fiets en werd gehavend naar het ziekenhuis gebracht. "Het is altijd iets met mij", verzucht hij.
Met een toegetakeld, opgezwollen gezicht en een breuk in zijn neusholtekas viert Walter van Uden uit Uden deze dinsdag de Elfde van de Elfde. Zondag was hij nog druk met de voorbereidingen voor de 'Elfde van de Elfde Uden' op de Markt in het dorp. Na een paar gezellige biertjes met de andere organisatieleden belde hij zijn vrouw om te zeggen dat hij naar huis kwam, maar de rit op de fiets verliep niet zo soepel als verwacht.

"Ik weet er niks meer van", zegt de voorzitter van de verenigde carnavalsclubs van de gemeente Maashorst. "Ik ben op de rotonde onderuitgegaan en even buiten bewustzijn geweest. Mensen die me hebben gevonden, hebben een ambulance gebeld. Ik werd wakker in het ziekenhuis."

Maandag mocht hij weer naar huis. Op tijd om tóch naar de Elfde van de Elfde in Uden te gaan dus. "Ik voel me nog niet helemaal top maar ik heb vannacht goed geslapen, dus ik ga wel even een kijkje nemen. Ik zal tijdens het evenement niet 'up and running' zijn als medeorganisator, want ik moet het rustig aan doen. En ik heb af en toe een handje nodig met lopen, want één oog zit nog dicht."

"In 2015 sloeg ik mezelf per ongeluk met mijn scepter tegen mijn hoofd."

Het is niet de eerste keer dat Van Uden gewond raakt tijdens zijn favoriete feestje van het jaar. "Het is altijd iets met mij", zegt hij. "Toen ik in 2015 prins was, deed ik mee aan een badmintonspel in de optocht. Daarbij sloeg ik mezelf per ongeluk met mijn scepter tegen mijn hoofd. De hoofdwond moest ik laten hechten in het ziekenhuis. De hele optocht stond stil door mij."

Als medeorganisator van het 11-11-feestje en oud-prins vindt hij het erg vervelend dat het voorval zondag is gebeurd. "Maar het wordt een prachtig feest vandaag. Hopelijk kunnen we dit initiatief de komende jaren doorzetten." Hopelijk ook zonder brokstukken.

