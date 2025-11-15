Hij maakte van GLOW een succes: 'Maar nu moet ik het stokje overdragen'

Gratis bussen die in de week van GLOW 's avonds in de regio Eindhoven rijden. Het is een van de vele vurige wensen van GLOW-directeur Ronald Ramakers. Ramakers liet het festival de afgelopen tien jaar enorm groeien, maar deze week is zijn laatste als directeur van het lichtkunstfestival.

Met een grote lach op zijn gezicht drukte hij zaterdag op de knop om GLOW te openen. Voor Ramakers was dat de tiende en de laatste keer. De directeur zorgde in zijn jaren aan het roer van GLOW voor veel veranderingen. In zijn beginperiode werden er vooral werken van kunstenaars uit het buitenland gekocht en tentoongesteld. Dat gebeurt nog steeds, maar het zijn er volgens hem wel veel minder. “We zijn gaan werken met kunstenaars uit de regio. Je moet alleen nooit zelfgenoegzaam zijn en zeggen dat we het allemaal hier al hebben. Je moet af en toe ook prikkelen van buiten."

Burgemeester Dijsselbloem (links), Ronald Ramakers (midden) en commissaris van de Koning Ina Adema (foto: Rogier van Son).

Ramakers liet het festival letterlijk de regio ingaan. Naast Eindhoven vindt het festival nu ook plaats in Helmond, Oirschot, Best, Veldhoven en Lieshout. "Op die plekken begint een eigen identiteit te ontstaan - zoals in Best, waar veel dingen met amateurverenigingen gemaakt worden. Je gaat dan met de gemeenschap in het dorp zitten. Wat is nou het karakter van het dorp? We hebben zelfs kunstenaars die meedoen aan het kunstwerk in hun eigen dorp."

De allereerste GLOW telde vijftien lichtkunstwerken, maar inmiddels is dat aantal, met de regio erbij, gegroeid naar 87. Directeur Ramakers hoopt door die uitbreiding op meerdere mogelijkheden, zoals gratis bussen. "Dat is niet alleen leuk, maar dat verbindt dan alles met alles. Eindhoven en de regio worden dan één geheel tijdens GLOW. Gratis vervoer ligt nog buiten onze macht, maar je kunt het als GLOW altijd als wens lanceren."

"Er zijn mensen die nooit naar kunst gaan kijken."

Ramakers heeft nóg een idee dat hij aan ondernemers in de regio heeft meegegeven: zorg voor een meerdaagse tour door de regio. "Je begint met GLOW Oirschot waar je dan 's avonds lekker gaat eten en ook blijft overnachten. De dag erna loop je dan bijvoorbeeld naar Lieshout en dan bezoek je daar GLOW. Uiteindelijk eindig je in Eindhoven. Je kunt zoveel met zo'n regio doen."

In 2019 waren deze zonnebloemen ook al tijdens GLOW in Eindhoven te zien (foto: Rogier van Son).

Het festival is gratis en dat moet zo blijven, vindt Ramakers. "Die toegankelijkheid vind ik heel belangrijk. Er zijn mensen die nooit naar kunst gaan kijken. Ook die groepen komen kijken naar GLOW. GLOW maakt blije mensen. Het hebben van blije mensen in je stad en in je regio is de essentie van samenleven." Nog een verandering uit de periode van Ramakers: GLOW kreeg in 2018 een GLOW Academy voor studenten. Daar krijgen ze les in lichtkunst. Een deel van de werken van deze studenten is uiteindelijk tijdens GLOW te zien. "GLOW heeft de afgelopen tien jaar veel groei doorgemaakt. Dat is ook de reden dat ik nu als directeur het stokje moet overdragen, want je moet nu weer met een andere energie de komende tien jaar in.” Ramakers kent het festival door en door. Hij heeft nog wel een tip voor de bezoekers: loop eens tegen de richting in. “Als je de route andersom loopt, dan zie je hoe de mensen praten met elkaar. Hoe ze niet kijken, hoe ze wel kijken, hoe ze een drankje drinken. Ik geniet echt van mensen. Dat vind ik altijd het grootste genoegen. Om tijdens de week rond te lopen en te zien hoe iedereen geniet met elkaar.”

Drukte bij de Lichttoren in het centrum van Eindhoven (foto: Rogier van Son).

In 2006 ontstond GLOW omdat de gemeente Eindhoven het imago van Eindhoven als ‘de Lichtstad’ nieuw leven in wilde blazen. Het gemeentebestuur werd lid van LUCI. Dat is een internationaal netwerk van steden. Het houdt zich bezig met stedelijke verlichting. De LUCI-gemeenschap zou Eindhoven bezoeken en daarom moest er iets georganiseerd worden.