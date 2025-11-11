GLOW in de regio trekt bezoekers van heinde en verre: 'Het is betoverend'

Lichtkunstfestival GLOW is niet alleen populair in Eindhoven. Ook in de omliggende dorpen en steden, waar het festival ook plaatsvindt, wordt GLOW goed bezocht. “We hadden een reclame gezien van voorgaande jaren, en we vonden het zo fantastisch”, vertellen twee Belgen die helemaal naar Oirschot zijn gekomen.

Studio040 Geschreven door

Niet alleen in Eindhoven, maar ook in Veldhoven, Oirschot, Best, Helmond en Lieshout vindt het festival dit jaar plaats. “We komen hier al een paar jaar met Halloween, en nu wilden we dit eens doen. Het is echt heel mooi en leuk”, zeggen de twee belgen tegen Studio040. Bezoekers uit Tilburg vinden GLOW goed passen bij Oirschot. “Het is heel sprookjesachtig. De lichtjes in combinatie met zo’n historisch centrum werken heel goed. Het is prachtig”, vertelt een vader die met zijn kinderen de route loopt. Een andere vader voegt toe: “Hier is het ook minder druk, waardoor je met je kinderen makkelijker het rondje kan lopen.”

"Je bent lekker even buiten, met de mooie kleuren en de goede sfeer."

Het openingsweekend van GLOW werd in Eindhoven goed bezocht. Het was druk in het centrum. In de randgemeenten was het rustiger. Voor veel bezoekers was dat een voordeel. Zoals voor een echtpaar uit Best.

“Het is hier niet zo massaal als in Eindhoven. Als je daar de eerste avond heen wil, is het echt aanschuiven. Het is hier nog lekker rustig. Dan pakken we het centrum op een ander moment wel.”

foto: Studio040

Sinds 2023 is GLOW voorbij de stadsgrenzen van Eindhoven gegaan. Het trekt mensen van ver buiten de regio, maar ook voor de mensen die er wonen is het fijn om het in de buurt te hebben. Dat vindt ook het echtpaar uit Best: “Je komt bekenden tegen en kunt lekker een praatje maken. Je bent lekker even buiten, met mooie kleuren en een goede sfeer. Hopelijk wordt het ook hier steeds groter.”

Zowel in Oirschot als in Best zijn er tien kunstwerken te zien. Een van de publiekstrekkers van dit jaar staat in Best: de voorstelling Spiritus in de Sint-Odulphuskerk. Het is een lichtshow met muziek die zo’n twintig minuten duurt. Een vrouw uit Den Bosch staat te wachten. “Dat was vorig jaar ook echt een hele mooie show, dus ik verwacht dat het nu ook wel weer heel mooi is”, hoopt ze. “GLOW is altijd zo betoverend. Het is net alsof je weer een kind bent.”

foto: Studio040