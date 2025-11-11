Gestolen scooters en een mes: vier jongeren opgepakt

Drie gestolen scooters en een persoon met een mes op zak. Dat was de buit toen de politie maandagavond een controle uitvoerden op het Insulindeplein in Tilburg. Vier jongeren zijn opgepakt.

De politie zag op het plein vier jongeren, met drie scooters. In eerste instantie leek één scooter gestolen. Maar na wat onderzoek bleek er meer aan de hand. De andere scooters stonden ook niet op naam van deze jongens.

Na onderzoek bleek dat ook de andere scooters gestolen waren. De agenten hielden de vier jongeren aan. Het gaat om twee mannen van 16 en 18 jaar uit Dongen en twee mannen (ook 16 en 18 jaar) uit Tilburg.

Agenten zagen dat een van de jongeren ook nog een mes op zak had. Het mes en de scooters zijn in beslag genomen. De jongeren zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten vast voor verhoor.

De scooters worden teruggebracht naar de rechtmatige eigenaren.