Zwaargewonde man bij huis gevonden, slachtoffer in levensgevaar

De politie heeft dinsdagochtend een zwaargewonde man gevonden in de tuin bij een huis aan de Brabantstraat in Prinsenbeek. De man verkeert in levensgevaar, meldt de politie. Volgens buurtbewoners zou de man in zijn nek zijn gestoken.

De politie heeft de omgeving afgezet. Wat er precies is gebeurd is dinsdag aan het begin van de middag nog onduidelijk. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt.

In het huis woont een man alleen, zijn vrouw is volgens buurtbewoners twee jaar geleden overleden. Ze hadden samen een zoon.