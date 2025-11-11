Advertentie
Zwaargewonde man bij huis gevonden, slachtoffer in levensgevaar
Vandaag om 12:07 • Aangepast vandaag om 15:36
De politie heeft dinsdagochtend een zwaargewonde man gevonden in de tuin bij een huis aan de Brabantstraat in Prinsenbeek. De man verkeert in levensgevaar, meldt de politie. Volgens buurtbewoners zou de man in zijn nek zijn gestoken.
De politie ging naar het huis toe na een melding. Daar vonden agenten de man.
De politie heeft de omgeving afgezet. Wat er precies is gebeurd is dinsdag aan het begin van de middag nog onduidelijk. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt.
In het huis woont een man alleen, zijn vrouw is volgens buurtbewoners twee jaar geleden overleden. Ze hadden samen een zoon.
