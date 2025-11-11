Zwaargewonde man in huis gevonden, slachtoffer in levensgevaar

De politie heeft dinsdagochtend een zwaargewonde man gevonden in een huis aan de Brabantstraat in Prinsenbeek. De man verkeert in levensgevaar, meldt de politie.

De politie ging naar het huis toe na een melding. Daar vonden agenten de man. De politie heeft de omgeving afgezet. Wat er precies is gebeurd is dinsdag aan het begin van de middag nog onduidelijk. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt.