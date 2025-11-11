Toevallige voorbijganger geeft vluchtende man nietsvermoedend een lift

Uit een rijdende auto springen, vluchten en daarna een willekeurige scooterrijder om een lift vragen: een Belg zorgde dinsdagmorgen voor een bizarre politieachtervolging in Tilburg. Uiteindelijk kon de man worden opgepakt.

De politie in Tilburg kreeg dinsdagochtend een melding van haar Belgische collega's dat er een verdachte wagen vanuit België richting Nederland reed. In Tilburg zagen agenten de auto rijden. Zij gaven de bestuurder een stopteken.

Spookrijdend over de weg

De verdachte negeerde het teken en ging er met hoge snelheid vandoor. Agenten gingen in de achtervolging en zagen dat de bestuurder met zijn auto een ander voertuig raakte. Op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg sprong de verdachte uit zijn rijdende auto die daarna een nog stuk onbemand en spookrijdend doorrolde.

Een agent kon met een politiewagen vóór de auto komen en deze stoppen. De verdachte klom na zijn sprong uit de wagen een hek over, naar het natuurgebied Huis ter Heide. De politie zocht met veel agenten, honden en een politiehelikopter naar hem.



Lift bij scooterrijder

Een oplettende agent zag in haar ooghoek een man achterop een scooter stappen. Wat bleek: de verdachte had aan een voor hem onbekende voorbijganger op een scooter om een lift gevraagd. De man op de scooter reed daarna nietsvermoedend met de verdachte weg.

De politieagent gaf een stopteken aan de scooterrijder. En na controle bleek de passagier inderdaad de gezochte man te zijn. Hij werd aangehouden.