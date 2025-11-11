Jarco (29) steekt stiefvader dood, familie zocht al lang naar behandeling

Een drama dat zich afspeelde in de Pastoor Conincxstraat in Gilze kostte zondag 16 februari een 74-jarige stiefvader het leven. Een moeder verloor bij het drama niet alleen haar partner, maar ook haar zoon Jarco (29). Hij zit vast voor de dodelijke steekpartij die zijn stiefvader het leven kostte en dinsdag kreeg hij in de rechtbank in Breda te horen dat justitie hem voor heel lange tijd in een tbs-kliniek wil opsluiten.

De rechtszaak duurde maar kort. Er was vijf uur voor uitgetrokken, maar na een uur en twintig minuten was de behandeling klaar. Alle partijen waren het erover eens: er zit niks anders op dan Jarco B. langdurig te behandelen in de zwaarst beveiligde omgeving, een tbs-kliniek dus. De rechtbank moet over twee weken nog een oordeel vellen, maar zal niet om de adviezen heen kunnen. Jarco lijdt aan schizofrenie en heeft last van waanbeelden. Hij was die 16e februari psychotisch en stak zijn stiefvader voor de ogen van zijn moeder dood met acht messteken. Jarco zat er onverzorgd en neerslachtig bij. Zijn broek hing op half elf en zijn vettige lange haren hingen voor zijn gezicht. Hij sprak bedachtzaam en met lage stem en liet regelmatig lange pauzes vallen. Voor hem op tafel lagen zes, zeven vellen papier die aan beide zijden helemaal volgeschreven waren. Het leek een soort houvast voor hem. Af en toe keek hij om naar zijn moeder, maar echt contact was er niet tussen moeder en zoon.

Al langer zorgen

De familie had al langer zorgen over Jarco. Hij woonde begin dit jaar weer even bij zijn moeder in de Pastoor Conincxstraat in Gilze en bracht zijn dagen door met gamen en tv kijken. En veel blowen. Hij kreeg medicatie voor zijn stoornissen, maar dat was blijkbaar niet genoeg om de stress die zich opbouwde te beteugelen. De familie vond het beter als Jarco op zichzelf ging wonen. Maar hij zag de beoogde camping in België helemaal niet zitten. Hij was al vaker een huis uitgezet en klinieken kende hij ook maar al te goed. Hij wilde dat niet en de spanning nam toe.

