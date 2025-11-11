Jarco (29) steekt stiefvader dood, familie zocht al lang naar behandeling
De rechtszaak duurde maar kort. Er was vijf uur voor uitgetrokken, maar na een uur en twintig minuten was de behandeling klaar. Alle partijen waren het erover eens: er zit niks anders op dan Jarco B. langdurig te behandelen in de zwaarst beveiligde omgeving, een tbs-kliniek dus.
De rechtbank moet over twee weken nog een oordeel vellen, maar zal niet om de adviezen heen kunnen. Jarco lijdt aan schizofrenie en heeft last van waanbeelden. Hij was die 16e februari psychotisch en stak zijn stiefvader voor de ogen van zijn moeder dood met acht messteken.
Jarco zat er onverzorgd en neerslachtig bij. Zijn broek hing op half elf en zijn vettige lange haren hingen voor zijn gezicht. Hij sprak bedachtzaam en met lage stem en liet regelmatig lange pauzes vallen. Voor hem op tafel lagen zes, zeven vellen papier die aan beide zijden helemaal volgeschreven waren. Het leek een soort houvast voor hem. Af en toe keek hij om naar zijn moeder, maar echt contact was er niet tussen moeder en zoon.
Al langer zorgen
De familie had al langer zorgen over Jarco. Hij woonde begin dit jaar weer even bij zijn moeder in de Pastoor Conincxstraat in Gilze en bracht zijn dagen door met gamen en tv kijken. En veel blowen. Hij kreeg medicatie voor zijn stoornissen, maar dat was blijkbaar niet genoeg om de stress die zich opbouwde te beteugelen.
De familie vond het beter als Jarco op zichzelf ging wonen. Maar hij zag de beoogde camping in België helemaal niet zitten. Hij was al vaker een huis uitgezet en klinieken kende hij ook maar al te goed. Hij wilde dat niet en de spanning nam toe.
De familie wilde een bijeenkomst plannen om de beste zorg voor Jarco te vinden, maar het was al te laat. Jarco kreeg ruzie met zijn stiefvader en ging naar de slaapkamer om een mes te halen. Weer beneden stak hij zijn stiefvader in hoofd en borst. Zijn moeder kon het niet aanzien en vluchtte het huis uit. Even later stond de biologische vader van Jarco voor de deur, hij vertrouwde een telefoontje met zijn zoon niet. De vader belde 112 maar hulp mocht niet meer baten voor de 74-jarige stiefvader van Jarco.
Sinds die zwarte zondag zit Jarco vast en wordt er vooral gekeken wat het beste voor hem zou zijn. En dat is volgens deskundigen dus tbs met dwangverpleging. Jarco moet lang en intensief behandeld worden, menen zij, want de kans op herhaling is groot.
Jarco hoort al stemmen vanaf zijn vijftiende. Hij kreeg al eerder medicijnen voor schizofrenie. Volgens zijn halfbroer ziet Jarco zich als een koning, maar raakt hij gefrustreerd, omdat hij niet aan de macht mag komen. En al die stoornissen worden versterkt door het gebruik van drugs, maar dat ziet Jarco weer niet in. Hij werd al vaker gedwongen opgenomen, maar de dood van zijn stiefvader lijkt er nu voor te zorgen dat er voor hem een definitieve oplossing komt. Wrang is wel dat er eerst iemand moest overlijden voor er een oplossing komt waar de familie al zo lang naar zocht.