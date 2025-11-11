Femke (20) danst als 'Sally' op het podium met wereldster Role Model
Online is het nummer een grote hype. Dat komt omdat de zanger iedere show het publiek verrast met een andere ‘Sally’ die vervolgens met hem op het podium danst. Meestal is dat een bekende artiest uit de buurt, dus fans zitten weken voor een concert te gissen wie het deze keer wordt. Zo verschenen de week voor het concert in Tilburg Lewis Capaldi en Naill Horan met luid gejuich bij hem op het podium in London.
Niemand had verwacht dat de verrassing in Tilburg uit het publiek zou komen, en wat voor eentje. Mogelijk heeft Femke velen jaloers gemaakt, want op TikTok doen fans hele auditie-dansjes, of reageren ze in de comments dat zij de nieuwe ' Sally willen zijn.'
"We gingen boven staan zodat we lekker konden dansen."
Femke kan het zelf nog steeds nauwelijks geloven. “We gingen boven staan zodat we lekker konden dansen, want beneden was het veel te druk. Toen kwam er ineens een fotograaf naar ons toe die vroeg: ‘Wil jij Sally zijn?’ Ik weet niet meer precies wat ik dacht, maar ik was zó enthousiast. Ik wilde het sowieso doen.”
Onderweg naar het concert, vanuit Leeuwarden, maakten Femke en haar vriendin er nog grapjes over. “We lachten erom, maar ik had écht nooit verwacht dat dit zou gebeuren", vertelt ze vol enthousiasme en ongeloof.
Toen het eindelijk zover was, hield Femke zich niet in en maakte ze er een waar spektakel van. Ze sprong in een spagaat op het podium en gaf alles wat ze had. ‘’Ik had natuurlijk niks voorbereid, maar ik luister dit liedje zo vaak, dat de energie er vanzelf kwam." Je zou denken dat deze diva wel een danseres moet zijn, maar niks is minder waar. ‘’Vroeger op de basisschool heb ik wel gedanst, maar nu speel ik eigenlijk gewoon tennis’’, vertelt ze lachend.
Haar optreden kreeg na afloop volop liefde online. “Iedereen was echt heel lief. Ik zag mezelf vaak voorbijkomen op TikTok en mensen reageerden superenthousiast. Alleen maar positieve reacties”, zegt Femke trots.
"Een vriendin liet me ooit een liedje van hem horen."
Femke kent Role Model eigenlijk pas een jaartje en dat is niet zo gek. De artiest begon ooit met rappen onder andere namen, maar veranderde deze later naar Role Model. De laatste jaren is hij flink bekender geworden, vooral door zijn nieuwe album en zijn optredens tijdens de wereldtournee van Gracie Abrams.
“Een vriendin liet me ooit een liedje van hem horen en vroeg of ik mee wilde naar een concert", vertelt Femke. Sindsdien is ze groot fan. Zijn album stond afgelopen jaar constant op repeat. “Het is een vast onderdeel van mijn dagelijkse fietsroutine geworden.”
En dat zal de komende tijd nog wel zo blijven, zeker nu die routine steeds weer wordt opgevrolijkt door de herinnering aan die onvergetelijke avond in Tilburg, toen zij als Sally het podium op sprong en het publiek helemaal meepakte.