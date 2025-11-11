Femke (20) danst als 'Sally' op het podium met wereldster Role Model

Ze had het nooit durven dromen, maar maandagavond stond de 20-jarige Femke Leupen ineens te schitteren op het podium van 013 in Tilburg. Tijdens het concert van zanger Role Model, oftewel Tucker Harrington Pillsbury, werd ze uit het publiek gekozen om te dansen als ‘Sally’ op zijn hit ‘Sally, When The Wine Runs Out’. Eerdere Sally’s? Geen kleine namen: Charli XCX, Hilary Duff, Kate Hudson, en nu mag Femke zich trots aan dat rijtje toevoegen.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Online is het nummer een grote hype. Dat komt omdat de zanger iedere show het publiek verrast met een andere ‘Sally’ die vervolgens met hem op het podium danst. Meestal is dat een bekende artiest uit de buurt, dus fans zitten weken voor een concert te gissen wie het deze keer wordt. Zo verschenen de week voor het concert in Tilburg Lewis Capaldi en Naill Horan met luid gejuich bij hem op het podium in London. Niemand had verwacht dat de verrassing in Tilburg uit het publiek zou komen, en wat voor eentje. Mogelijk heeft Femke velen jaloers gemaakt, want op TikTok doen fans hele auditie-dansjes, of reageren ze in de comments dat zij de nieuwe ' Sally willen zijn.'

"We gingen boven staan zodat we lekker konden dansen."

Femke kan het zelf nog steeds nauwelijks geloven. “We gingen boven staan zodat we lekker konden dansen, want beneden was het veel te druk. Toen kwam er ineens een fotograaf naar ons toe die vroeg: ‘Wil jij Sally zijn?’ Ik weet niet meer precies wat ik dacht, maar ik was zó enthousiast. Ik wilde het sowieso doen.”

Onderweg naar het concert, vanuit Leeuwarden, maakten Femke en haar vriendin er nog grapjes over. “We lachten erom, maar ik had écht nooit verwacht dat dit zou gebeuren", vertelt ze vol enthousiasme en ongeloof. Toen het eindelijk zover was, hield Femke zich niet in en maakte ze er een waar spektakel van. Ze sprong in een spagaat op het podium en gaf alles wat ze had. ‘’Ik had natuurlijk niks voorbereid, maar ik luister dit liedje zo vaak, dat de energie er vanzelf kwam." Je zou denken dat deze diva wel een danseres moet zijn, maar niks is minder waar. ‘’Vroeger op de basisschool heb ik wel gedanst, maar nu speel ik eigenlijk gewoon tennis’’, vertelt ze lachend. Haar optreden kreeg na afloop volop liefde online. “Iedereen was echt heel lief. Ik zag mezelf vaak voorbijkomen op TikTok en mensen reageerden superenthousiast. Alleen maar positieve reacties”, zegt Femke trots.

"Een vriendin liet me ooit een liedje van hem horen."