'Laat de doden met rust', weer diefstal en vernieling op begraafplaats

Vol ongeloof staarde Jan Kleijnenbreugel een paar weken geleden naar het graf van zijn moeder. "Het was alsof de grond onder mij vandaan zakte", zegt hij over het moment waarop hij ontdekte dat er bronzen beelden waren gestolen van het graf. Op de begraafplaats aan de Professor Lorentzlaan in Tilburg is al veel vaker sprake geweest van diefstal. Beelden, kandelaars en bloemstukken verdwenen van verschillende graven. Afgelopen week werd er nog een gedenksteen vernield aangetroffen.

Voor Jan is de maat vol. “Er ligt hier een onschuldig mens begraven, die moet je met rust laten. Klaar.” Jan bezoekt het graf van zijn moeder dagelijks. Op 24 oktober kreeg hij een telefoontje van een familielid dat er iets mis was bij het graf. “Ik ben meteen gaan kijken en staarde naar de lege plekken bij het graf van mijn moeder. Zes bronzen beelden waren weggetrokken. Ik was kwaad en verdrietig tegelijk en dat ben ik nog steeds.” De Tilburger heeft aangifte gedaan van de diefstal en hoopt dat er actie wordt ondernomen. Volgens hem houden nabestaanden wel een extra oogje in het zeil de laatste tijd: “Maar het gebeurt vaak ’s nachts.”

“Dit is al jaren aan de gang.”

Ook uitvaartbloemist Rob van Gool herkent de problemen bij de begraafplaats in Broekhoven. Hij levert daar al jaren bloemstukken. “Ik hoor het telkens weer: dan is er een kandelaar weggehaald, dan weer een beeld of een bloemstuk. Het is nu een tijdje iets rustiger geweest, maar dit is al jaren aan de gang.”

In 2022 werden zeker veertien graven geplunderd en deed pastoor Robert van Aken aangifte van grafschennis. Maar ook in 2011, 2015 en 2017 was het raak. Volgens Van Gool vragen nabestaanden al jaren om cameratoezicht. “Op een begraafplaats in Breda heb ik dit ook meegemaakt, daar hebben ze camera’s opgehangen. Sindsdien is het rustig. Ik denk toch dat het mensen afschrikt.” Afgelopen week was er ook een andere vernieling op de begraafplaats. De gedenksteen van Wendy, een jonge vrouw die in juni omkwam bij een brand op een boot in Tilburg, werd vernield. Haar nabestaanden vermoeden dat dit om een gerichte actie ging.

Beheerder van de begraafplaats Remko Hendrickx begrijpt de ernst van de incidenten, maar zegt dat het lastig is om dit te voorkomen. “De hekken gaan dicht zodra het donker wordt, maar mensen klimmen er gewoon overheen. We hebben na eerdere vernielingen nepcamera’s geplaatst, maar die lijken niet veel indruk te maken.” Hendrickx hoort ook de roep om echte camera’s te plaatsen en gaat dit overleggen, maar hij twijfelt of het zinvol is: “Die dieven zijn vaak onherkenbaar.” Daarnaast zouden er op technisch vlak ook wat obstakels zijn in het plaatsen van beveiligingscamera’s. Volgens de beheerder wordt er wel regelmatig overlegd met boa’s en de politie. “Ze patrouilleren soms extra, maar dat is vaak maar tijdelijk.” Hendrickx benadrukt dat de vernielingen en diefstal serieus worden genomen: “We bespreken ieder incident met het bestuur.” Maar maatregelen nemen blijft volgens hem lastig. “Het blijft een open terrein. Overdag kan iedereen er rondlopen”, weet hij.

"Ik overweeg om de beeldjes er maar niet meer neer te zetten."