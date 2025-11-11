Paard schrikt en belandt met ruiter in sloot

Een paard schrok dinsdagmiddag ergens van, waarna het dier samen met zijn ruiter in een sloot belandde aan het Minnekenhof in Terheijden. De brandweer haalde het dier uit de sloot. Ruiter en paard kwamen met de schrik vrij.

De brandweer lukte het na enkele pogingen om het paard op de kant te krijgen. Eenmaal uit het water werd het paard met dekens bedekt om op te warmen.