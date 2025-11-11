Navigatie overslaan

Paard schrikt en belandt met ruiter in sloot

Vandaag om 14:37 • Aangepast vandaag om 15:57
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Een paard schrok dinsdagmiddag ergens van, waarna het dier samen met zijn ruiter in een sloot belandde aan het Minnekenhof in Terheijden. De brandweer haalde het dier uit de sloot. Ruiter en paard kwamen met de schrik vrij.
Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

De brandweer lukte het na enkele pogingen om het paard op de kant te krijgen. Eenmaal uit het water werd het paard met dekens bedekt om op te warmen.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
