Twee mannen opgepakt voor mislukte explosies

Twee mannen zijn opgepakt voor een mislukte aanslag op een visrestaurant in de Eindhovense Kruisstraat en gevonden explosieven op het Gerretsonplein in die stad. De twee 19-jarige verdachten uit Eindhoven zitten vast voor verder onderzoek. Ze werden in oktober al opgepakt, zo maakte de politie dinsdag bekend. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten door de politie.

In de nacht van 24 op 25 september werd bij een visrestaurant aan de Kruisstraat een explosief gevonden. Degene die het explosief daar neerlegde werd, voordat hij het tot ontploffing kon brengen, betrapt en ging er vandoor.

De recherche startte direct een onderzoek. Later op die ochtend werd ook een tas met explosieven gevonden op het Gerretsonplein in Eindhoven.

Het onderzoek in de twee zaken leidde naar de aanhoudingen van de mannen uit Eindhoven, meldt de politie dinsdag. De eerste aanhouding was op maandag 13 oktober, de tweede aanhouding volgde op maandag 27 oktober.