Navigatie overslaan

Paard met ruiter belandt in sloot, brandweer schiet te hulp

Vandaag om 15:54 • Aangepast vandaag om 16:24
Paard komt terecht in sloot (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Paard komt terecht in sloot (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
nl
De brandweer heeft dinsdagmiddag een paard uit een sloot gered aan het Munnikenhof in Terheijden. Het dier was met ruiter en al in het water beland nadat het vermoedelijk was geschrokken.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer rukte rond kwart voor één uit, samen met een groot hulpverleningsvoertuig. Het bleek geen makkelijke klus. Na meerdere pogingen lukte het de hulpdiensten uiteindelijk om het paard veilig op de kant te krijgen.

Eenmaal op het droge werd het dier meteen warm gehouden met dekens. Gelukkig raakte het paard niet gewond. De ruiter kwam er ook zonder kleerscheuren vanaf.

Paard komt terecht in sloot (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink)
Paard komt terecht in sloot (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink)
Paard komt terecht in sloot (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink)
Paard komt terecht in sloot (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink)
Paard komt terecht in sloot (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink)
Paard komt terecht in sloot (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink)

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!