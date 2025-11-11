Paard met ruiter belandt in sloot, brandweer schiet te hulp

De brandweer heeft dinsdagmiddag een paard uit een sloot gered aan het Munnikenhof in Terheijden. Het dier was met ruiter en al in het water beland nadat het vermoedelijk was geschrokken.

De brandweer rukte rond kwart voor één uit, samen met een groot hulpverleningsvoertuig. Het bleek geen makkelijke klus. Na meerdere pogingen lukte het de hulpdiensten uiteindelijk om het paard veilig op de kant te krijgen.

Eenmaal op het droge werd het dier meteen warm gehouden met dekens. Gelukkig raakte het paard niet gewond. De ruiter kwam er ook zonder kleerscheuren vanaf.