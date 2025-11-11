Na bijna 40 jaar stopt Jan met verkoop vuurwerk: ‘Ik kan er niks meer mee’

Jan de Wit haalt het net niet om 40 jaar vuurwerkverkoper te zijn. Door het vuurwerkverbod volgend jaar moet hij zijn winkels El Blanco in Helmond, Eindhoven, Deurne en Someren sluiten. Maar door het aanstaande vuurwerkverbod staat zijn telefoon ook roodgloeiend. Iedereen wil vuurwerk kopen voor dit jaar, maar ook alvast voor volgend jaar.

"Er zijn nu al producten die uitverkocht zijn", zegt De Wit dinsdag. Zo is de Green Devil Box nu al niet meer verkrijgbaar. "Er wordt gigantisch veel besteld op dit moment, terwijl leveranciers minder hebben ingekocht." Vooral de grote samengestelde boxen zijn in trek. "Ik denk niet dat er veel over is op 31 december."

De Wit ziet dat klanten meer bestellen dan afgelopen jaren. "Het dubbele vergeleken met andere jaren. Dus we komen dit jaar, denk ik, ook echt vuurwerk tekort." Normaal opent hij pas op 15 november de webshop, maar dit jaar ging de site al eerder online: "De bestellingen stromen binnen." Volgens de vuurwerkverkoper bestellen mensen vaak twee keer hetzelfde. "Dan denk ik dat het voor dit én volgend jaar is."

Speciaal pand

Het vooruitzicht dat zijn winkels moeten sluiten, valt hem zwaar. Twaalf jaar geleden liet hij speciaal een pand bouwen aan de Rietbeemdweg in Helmond, met een dure sprinklerinstallatie en zelfs een bunker voor de veiligheid. "Het wordt van het ene op het andere jaar helemaal waardeloos", zegt hij. "Ik kan er niks meer mee."

Volgend jaar zou zijn veertigste jaar als vuurwerkverkoper zijn. "Ik haal die 40 jaar net niet en dat is heel vervelend." Met de verkoop van El Blanco had hij gehoopt zijn pensioen veilig te kunnen stellen. "De pensioenvoorziening is nu helemaal weg, want niemand wil nog een vuurwerkwinkel overnemen."

Toch denkt De Wit nog niet aan stoppen met ondernemen. Hij overweegt een nieuwe start, in Duitsland: met een winkel met carnavalskleding én vuurwerk. "Als anderen het kunnen, moeten wij het ook kunnen."