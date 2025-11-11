'Je kunt me wegdragen', Erwin wint de carnaval van zijn leven
"Jaa!", Erwin weet al precies hoe laat het is als hij Tappie Thijs op de Markt ziet staan. Hij vliegt de verslaggever om de hals en geeft hem zelfs een flinke zoen. "Heb ik gewoon gewonnen", vraagt Erwin voorzichtig. Als Thijs knikt, slaat Erwin zijn handen voor zijn gezicht en begint hij opnieuw te schreeuwen van geluk.
De Carnaval van je leven
Via Omroep Brabant Radio kon je heel de week kans maken op de Carnaval van je Leven. Daar zitten de eerste twee kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf in, maar ook plekken in het Fijnfisjenie Café, 11 kaartjes voor Handjes Handjes Bloemetjesfestijn en een gloednieuw pekske. Katerontbijtje elke ochtend? Check! Pils in de kroeg? Ook check!
Omroep Brabant regelt zelfs elke dag je vervoer naar huis. Na zo'n geweldige carnaval wil je de woensdag natuurlijk niet meteen weer aan het werk en dus melden Jordy Graat en Mark Versteden je in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! ziek bij je werkgever.
'Zo blij, je kunt me hier wegdragen'
Nadat hij het 'Carnaval van je Leven'-alarm hoorde belde Erwin een paar dagen geleden naar de studio. Zo kwam zijn naam in de hoge hoed terecht, waar de radio-dj's op de Elfde van de Elfde een naam uit zouden trekken.
Toch vond hij het nog spannend of hij de prijs echt zou winnen: "Ik had het niet durven dromen, maar eind van de middag wilden jullie opeens weten waar ergens in de stad ik precies zou zijn, dat vond ik wel verdacht", vertelt hij glunderend. Toen hij Tappie Thijs en de cameraman zag staan, viel het kwartje: "Ik dacht: die is hier voor mij, ik heb gewonnen!"
Naar het Fijnfisjenie Café
Carnaval betekent veel voor Erwin. "Ik leef daar echt voor. Ik doe met meerdere optochten mee en mijn vrouw en ik zitten allebei bij een carnavalsvereniging." Samen met haar gaat hij van de prijs genieten; zo gaan ze samen naar 3 Uurkes Vurraf. "Maar misschien kijk ik nog wel meer uit naar het Fijnfisjenie Café, want daar ben ik nog nooit geweest." Hij denkt even na: "Tja, en die taxirit naar huis is stiekem ook wel handig", grinnikt hij.
Vrienden om hem heen feliciteren hem met de prijs. "Ik ben echt zó erg blij", zegt Erwin, alsof zijn uitbundige reactie nog uitleg behoeft. "Ik ga het vieren met nog meer bier vandaag. Je kunt me wegdragen", zegt hij stralend.
