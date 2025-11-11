'Je kunt me wegdragen', Erwin wint de carnaval van zijn leven

Erwin Snoeren uit Den Bosch heeft 'Carnaval van je Leven' gewonnen. Onze carnavalsreporter Tappie Thijs zocht hem op in de propvolle binnenstad van Oeteldonk om hem deze zeer gewilde prijs namens Omroep Brabant te overhandigen.

"Jaa!", Erwin weet al precies hoe laat het is als hij Tappie Thijs op de Markt ziet staan. Hij vliegt de verslaggever om de hals en geeft hem zelfs een flinke zoen. "Heb ik gewoon gewonnen", vraagt Erwin voorzichtig. Als Thijs knikt, slaat Erwin zijn handen voor zijn gezicht en begint hij opnieuw te schreeuwen van geluk.

De Carnaval van je leven Via Omroep Brabant Radio kon je heel de week kans maken op de Carnaval van je Leven. Daar zitten de eerste twee kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf in, maar ook plekken in het Fijnfisjenie Café, 11 kaartjes voor Handjes Handjes Bloemetjesfestijn en een gloednieuw pekske. Katerontbijtje elke ochtend? Check! Pils in de kroeg? Ook check! Omroep Brabant regelt zelfs elke dag je vervoer naar huis. Na zo'n geweldige carnaval wil je de woensdag natuurlijk niet meteen weer aan het werk en dus melden Jordy Graat en Mark Versteden je in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! ziek bij je werkgever.

'Zo blij, je kunt me hier wegdragen'

Nadat hij het 'Carnaval van je Leven'-alarm hoorde belde Erwin een paar dagen geleden naar de studio. Zo kwam zijn naam in de hoge hoed terecht, waar de radio-dj's op de Elfde van de Elfde een naam uit zouden trekken.

Toch vond hij het nog spannend of hij de prijs echt zou winnen: "Ik had het niet durven dromen, maar eind van de middag wilden jullie opeens weten waar ergens in de stad ik precies zou zijn, dat vond ik wel verdacht", vertelt hij glunderend. Toen hij Tappie Thijs en de cameraman zag staan, viel het kwartje: "Ik dacht: die is hier voor mij, ik heb gewonnen!"

Erwin blij verrast met Carnaval van je Leven