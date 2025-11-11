Kijk hier de bewonersbijeenkomst terug over het einde van het dorp Moerdijk

Het dorp Moerdijk moet als het aan de gemeente ligt verdwijnen. Dat heeft de gemeente dinsdagavond meegedeeld in een speciaal belegde bijeenkomst voor inwoners van het dorp. Al jaren wordt er gesproken over de toekomst van Moerdijk. Kijk hier terug naar de uitleg van de plannen door de burgemeester op de bewonersavond.

Inwoners van Moerdijk werden bijgepraat in dorpshuis De Ankerkuil.

Wachten op privacy instellingen...