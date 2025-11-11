Navigatie overslaan

Kijk hier de bewonersbijeenkomst terug over het einde van het dorp Moerdijk

Vandaag om 19:15 • Aangepast vandaag om 20:59
De gemeente Moerdijk (foto: ANP).
De gemeente Moerdijk (foto: ANP).
nl
Het dorp Moerdijk moet als het aan de gemeente ligt verdwijnen. Dat heeft de gemeente dinsdagavond meegedeeld in een speciaal belegde bijeenkomst voor inwoners van het dorp. Al jaren wordt er gesproken over de toekomst van Moerdijk. Kijk hier terug naar de uitleg van de plannen door de burgemeester op de bewonersavond.
Profielfoto van Leon Kersten
Geschreven door
Leon Kersten

Inwoners van Moerdijk werden bijgepraat in dorpshuis De Ankerkuil.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!