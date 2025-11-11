Kijk nu LIVE naar een bewonersbijeenkomst over einde Moerdijk

Al jaren wordt er gesproken over de toekomst van Moerdijk. Met de haven, de industrieterreinen en de energieplannen komen er veel veranderingen aan voor het dorp. De gemeente heeft een plan opgesteld en dat wordt om half acht gepresenteerd aan de dorpsbewoners. Kijk hier LIVE mee op deze avond.

Inwoners van Moerdijk worden bijgepraat in dorpshuis De Ankerkuil.