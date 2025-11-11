Navigatie overslaan
VIDEO

Kijk nu LIVE naar een bewonersbijeenkomst over einde Moerdijk

Vandaag om 19:15 • Aangepast vandaag om 20:31
De gemeente Moerdijk (foto: ANP).
Al jaren wordt er gesproken over de toekomst van Moerdijk. Met de haven, de industrieterreinen en de energieplannen komen er veel veranderingen aan voor het dorp. De gemeente heeft een plan opgesteld en dat wordt om half acht gepresenteerd aan de dorpsbewoners. Kijk hier LIVE mee op deze avond.
Profielfoto van Leon Kersten
Geschreven door
Leon Kersten

Inwoners van Moerdijk worden bijgepraat in dorpshuis De Ankerkuil.

