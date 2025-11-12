Al 300 jaar timmert dit bouwbedrijf aan de weg: ‘Ik word er trots van'

Niet honderd, niet tweehonderd, maar driehonderd jaar. Zo lang bestaat Bouwbedrijf Van den Heuvel in Helmond dit jaar. In 2025 is het precies drie eeuwen geleden dat het bedrijf het levenslicht zag. Passie en vakmanschap staan al die tijd hoog in het vaandel binnen het familiebedrijf. Reden voor veel medewerkers om vaak lang bij het bedrijf te blijven, zo vertelt de trotse directeur Frans van den Heuvel. En inmiddels heeft ook de tiende generatie Van den Heuvel zijn intrede gedaan.

In de kantine van het bedrijf kun je er deze dagen niet omheen: op een houten ezel pronkt het predicaat met de tekst ‘Bij koninklijke beschikking hofleverancier’. Een eer die het jubilerende bedrijf onlangs te beurt viel. Het zorgt voor een grote glimlach op het gezicht van Frans van den Heuvel, de negende generatie. “Ik word er trots van en dat is mooi”, zegt hij terwijl hij zichtbaar geëmotioneerd raakt. “Dit bedrijf is zo bezig met zijn personeel, waarbij vakmanschap altijd bovenaan staat. En als ik langs het predicaat loop, denk ik: ‘Yes, mooi gedaan!’” De medewerkers zijn volgens Van den Heuvel de kracht van het bedrijf. En de aandacht voor hen noemt hij daarom van groot belang: “We proberen onderscheidend te zijn door altijd onze eigen mensen in te zetten. Het zijn allemaal vakmensen. We leiden ze stuk voor stuk op, van begin tot eind. Omdat we willen dat onze mensen het sausje van Bouwbedrijf Van den Heuvel meekrijgen.” Zo hoopt Van den Heuvel mensen lang voor zijn bedrijf te behouden.

Het predicaat dat bouwbedrijf Van den Heuvel kreeg vanwege het 300-jarig jubileum (foto: Wilco Zonneveld).

De huidige directeur is de negende generatie van de familie Van den Heuvel die de leiding heeft. Vol trots geeft hij dan ook een geschiedenisles. Te beginnen bij grondlegger Thomas van den Heuvel, die het bedrijf in 1725 startte. “Hij begon als leerling-timmerman bij zijn vader, die kuipmaker was. Daar heeft hij het vak geleerd. Samen met twee anderen richtte hij een bouwbedrijfje op. En dat is nu precies 300 jaar geleden.”

Hij weet dat zo goed omdat er een document is gevonden uit 1725: "Thomas had een keer een klant die niet betaalde. Hij stond toen in de rechtbank voor de schepenen van Vlierden. En dat is vastgelegd. Jammer dat het om een rechtszaak ging, maar aan de andere kant is het wel bewijsmateriaal van het bestaan van het bedrijf in 1725.”

Frans als klein jongetje met zijn vader Hein die toen leiding gaf aan het bedrijf (beeld: eigen foto).

In die lange geschiedenis heeft het bedrijf verschillende dieptepunten gekend. Gevraagd naar de moeilijkste periode voor het bedrijf, noemt Van den Heuvel de bankencrisis in 2008, toen de bouwsector harde klappen kreeg. “Ik wil die tijd niet meer overdoen", zegt hij. "Die crisis heeft veel impact gehad. Iedereen had een volle orderportefeuille, maar drie dagen nadat de banken omvielen, werden opdrachten afgezegd. Gelukkig hadden wij vaste klanten die ons erdoorheen hebben getrokken.” Het was een spannende periode voor het bouwbedrijf, maar Van den Heuvel hoefde naar eigen zeggen niemand te ontslaan. “Ik liet mensen het gras maaien", geeft hij een voorbeeld. "Als ze maar aan het werk bleven. Vakmensen daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan. Ik ben er trots op dat we ze hebben kunnen behouden.”

Brabant kent meerdere bedrijven met een lange geschiedenis: Knaapengroep uit 1652, zit in Son (bouwbedrijf)

Bavaria in Lieshout uit 1719 (bierbrouwer)

Casper de Haan in Eindhoven, uit 1749 (bouwbedrijf)

Vergeest Metaalbewerking uit 1700 in Druten

Niet alleen medewerkers blijven lang bij het bedrijf. Ook met verschillende klanten heeft Van den Heuvel in al die jaren een lange relatie opgebouwd. Weer iets om trots op te zijn, zegt de huidige directeur. En hij noemt de brouwerij van Bavaria in Lieshout als voorbeeld. “Wij hebben de nieuwbouw van het hoofdkantoor mogen doen. We waren daar met meerdere projecten bezig. Driekwart van onze mensen werkte op dat moment daar. Voor mij persoonlijk was dat een van de grotere klussen.” En daarmee een hoogtepunt in zijn periode aan het roer. Intussen is de tiende generatie ook actief in het bedrijf, zijn zoon en dochter. Het zorgt volgens hem voor 'een nieuwe dynamiek': "Ik kan daar immens van genieten en ik hoop dat ze met evenveel passie en motivatie doorgaan." En natuurlijk heeft hij daar alle vertrouwen in.