Dit is de avond van de Elfde van de Elfde: kijk hier LIVE mee

11 november 2025 om 19:40 • Aangepast 20 november 2025 om 02:04
Zingen en biertjes drinken tijdens de cantus (foto: Eye4Images).

Het feest is ook deze avond van de Elfde van de Elfde losgebarsten in onze provincie. Van oost tot west wordt de start van carnaval gevierd en Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Geniet mee van de Elfde van de Elfde. Kijk hier live naar de Prinsonthulling in Kruikenstad (Tilburg) met Jordy Graat. Het Brabants Buske is er ook bij en racet door de provincie om te laten zien hoe we dit unieke feest overal vieren.

Loïs Verkooijen & Temmie van Uden

Meegenieten in Kruikenstad:

Alles over de Elfde van de Elfde volgen? Bezoek ons liveblog:

