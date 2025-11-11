Nieuwe aanpak op 11-11: jongeren met drank of wangedrag direct naar Halt

Tijdens de Elfde van de Elfde wordt in Den Bosch geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak voor minderjarige jongeren die zich misdragen, alcohol bij zich hebben of dronken buiten lopen. Politie en handhavers brengen ze niet langer naar huis of naar het politiebureau, maar rechtstreeks naar het stadskantoor, waar een speciaal Halt-loket is ingericht.

Het loket is onderdeel van een proefproject waarin Halt samenwerkt met de gemeente Den Bosch. “In andere gemeenten bestaat dit al, maar hier doen we het voor het eerst", zegt Ellen van Kemenade van Stichting Halt. “Jongeren die openbaar dronken zijn, baldadig gedrag vertonen of vernielingen aanrichten, komen direct bij ons. We zitten met hen in gesprek terwijl hun ouders via de luidspreker meeluisteren.”

“We willen dat ouders meteen weten wat er speelt."

Voorheen werden jongeren pas later doorverwezen naar Halt, na overdracht van hun gegevens. Aan de telefoon werd dan kennisgemaakt en een afspraak ingepland. Nu volgt het gesprek meteen: “We willen dat ouders meteen weten wat er speelt. Bovendien zien we de jongere direct in de situatie zoals die nu is. Dat maakt de confrontatie zowel op de dag zelf als later effectiever", vult collega Lucien van Druten aan. Van Kemenade geeft een voorbeeld van een jongen die te veel had gedronken. "Met hem kon ik eigenlijk niet in gesprek, maar ik had wel zijn vader erbij aan de lijn, en zo weet ik dat die ook op de hoogte is." Volgende week komt dezelfde jongen bij haar op gesprek. "Het voordeel is dat ik nu al heb gezien hoe hij er hier bij zat en daar kan ik hem dan op wijzen."

"Liever hadden we het niet druk gehad."