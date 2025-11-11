Nieuwe aanpak op 11/11: jongeren met drank of wangedrag direct naar Halt
Het loket is onderdeel van een proefproject waarin Halt samenwerkt met de gemeente Den Bosch. “In andere gemeenten bestaat dit al, maar hier doen we het voor het eerst", zegt Ellen van Kemenade van Stichting Halt. “Jongeren die openbaar dronken zijn, baldadig gedrag vertonen of vernielingen aanrichten, komen direct bij ons. We zitten met hen in gesprek terwijl hun ouders via de luidspreker meeluisteren.”
“We willen dat ouders meteen weten wat er speelt."
Voorheen werden jongeren pas later doorverwezen naar Halt, na overdracht van hun gegevens. Aan de telefoon werd dan kennisgemaakt en een afspraak ingepland. Nu volgt het gesprek meteen: “We willen dat ouders meteen weten wat er speelt. Bovendien zien we de jongere direct in de situatie zoals die nu is. Dat maakt de confrontatie zowel op de dag zelf als later effectiever", vult collega Lucien van Druten aan.
Van Kemenade geeft een voorbeeld van een jongen die te veel had gedronken. "Met hem kon ik eigenlijk niet in gesprek, maar ik had wel zijn vader erbij aan de lijn, en zo weet ik dat die ook op de hoogte is." Volgende week komt dezelfde jongen bij haar op gesprek. "Het voordeel is dat ik nu al heb gezien hoe hij er hier bij zat en daar kan ik hem dan op wijzen."
"Liever hadden we het niet druk gehad."
De Halt-medewerkers willen dinsdag geen cijfers geven, maar 'het is druk vandaag', geven ze toe. Volgens hen is de Elfde van de Elfde dan ook een goed moment om deze proef uit te voeren. "Liever hadden we het niet druk gehad, geen misdragingen gezien. We weten dat het toch wel gebeurt, dan is het beter dat wij er zijn. Als jongeren de fout in gaan, kunnen we ze meteen opvangen en confronteren met waarom ze hier zijn", zegt Van Kemenade.
Een woordvoerder van de politie laat weten blij te zijn met de pilot: "Wij schatten in dat we als overheid door deze korte lijntjes een soort lik-op-stuk beleid kunnen uitvoeren dat effectiever werkt dan dat de jongeren op een later moment ter verantwoording worden geroepen. Agenten maken zelf de afweging welke minderjarige jongeren hiervoor in aanmerking komen; mochten ze door bijvoorbeeld overmatig drankgebruik niet voor rede vatbaar zijn, dan kiezen we de traditionele aanpak en komen de jongeren later met Halt in aanraking.”