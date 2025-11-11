Verslaafde Francesca moet behandeld worden na grote explosie in haar huis

Francesca van E. (34) hoeft niet de gevangenis in voor de explosie en brand in haar huis aan de Langenhof in Oosterhout vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. Van E. is verminderd toerekeningsvatbaar en de rechtbank ziet dat de vrouw, die het leven niet meer zag zitten, vooral hulp nodig heeft.

Francesca krijgt wel een voorwaardelijke celstraf van twee jaar met een extra lange proeftijd van drie jaar van de rechtbank. En aan die voorwaardelijke straf hangt een flink pakket aan maatregelen. Van E. moet gedurende een tot twee jaar behandeld worden en zal streng worden gecontroleerd op het gebruik van drugs. Ook krijgt ze nog een taakstraf van 240 uur. De rechtbank hoopt dat de enorme explosie die Francesca vorig jaar tijdens Koningsnacht veroorzaakte een ommekeer in haar leven heeft veroorzaakt. De vrouw kampte met ernstige psychische problemen en was in die periode verslaafd aan drugs als flakka, GHB en cannabis.

Door het gebruik van met name flakka was Van E. in een zwart gat terechtgekomen. Nadat ze ruzie had gekregen met haar vriend schreef ze hem een afscheidsbericht en probeerde ze een einde aan haar leven te maken. Francesca sneed de gasslang in de keuken door en ging op de bank liggen. Toen ze een sigaret opstak, ontplofte de boel en ontstond een grote brand. De schade was enorm. De tussenwoning was volledig uitgebrand, het dak was ingestort en de hele buurt werd ontruimd vanwege explosie- en brandgevaar. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Van E. lag zes weken ze in coma en veertig procent van haar lichaam was verbrand. Sinds de explosie is ze clean, zo bleek tijdens de zitting. Bij haar is het besef doorgedrongen dat zij hulp nodig heeft en zij wil die hulp om aan haar stoornissen te werken ook graag accepteren, zo ziet de rechtbank. Francesca woont nu in Gelderland, ver weg van Oosterhout en Brabant waar ze zulke slechte herinneringen aan heeft. Binnenkort gaat ze in het nieuwe huis van haar vriend wonen en mag ze haar kinderen voor het eerst weer zien. “Ik wil nooit meer zoiets mee maken”, vertelde ze tijdens de zitting aan de rechters. “Ik wil voortaan eerlijk zijn en geen drugs meer gebruiken. Ik ben blij dat ik er nog ben.”

