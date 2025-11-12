Opnieuw brand bij transportbedrijf: 'Daders op camerabeelden te zien'

Een vrachtwagen is dinsdagnacht in vlammen opgegaan op een industrieterrein in Heesbeen. De brand vond plaats bij transportbedrijf De Hart. Enkele weken geleden werd bij hetzelfde bedrijf een oplegger in brand gestoken. Dat gebeurde na een verkeersruzie.

De brandweer was dinsdagnacht snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

De eigenaar van het transportbedrijf zegt dat het dit keer om brandstichting gaat. Volgens hem is op camerabeelden te zien hoe de daders over het hek van het bedrijf klimmen. De politie doet onderzoek.

Eerdere brand

Bij de eerdere brand, begin november, werd een geparkeerde vrachtwagen op het terrein van het transportbedrijf De Hart in brand gestoken. Het vuur werd toen rond kwart over drie 's nachts ontdekt.