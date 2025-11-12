Vrachtwagen in vlammen op: 'Daders op camerabeelden te zien'

Een vrachtwagen is dinsdagnacht in vlammen opgegaan op een industrieterrein in Heesbeen. De brand vond plaats bij transportbedrijf De Hart. Enkele weken geleden werd een oplegger in brand gestoken bij het bedrijf na een verkeersruzie.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

De eigenaar van het transportbedrijf zegt dat het om brandstichting gaat. Volgens hem is op camerabeelden te zien hoe de daders over het hek van het bedrijf klimmen. De politie doet onderzoek.

Eerdere brand

Begin november werden geparkeerde vrachtwagen op het terrein van transportbedrijf De Hart in brand gestoken. Dat gebeurde na een verkeersruzie. Het vuur werd rond kwart over drie 's nachts ontdekt.