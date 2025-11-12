'Winkel volledig verwoest', zegt eigenaresse na nachtelijke explosies

Bij een kledingwinkel aan de Heksenakker in Breda zijn dinsdagnacht meerdere explosies geweest. Vier appartementen boven de winkel werden tijdelijk ontruimd. Volgens de eigenaresse is de winkel 'volledig verwoest'.

Explosies De explosies waren bij dameskledingzaak Chiq Fashion By Brit. Op Instagram laat de eigenaresse weten dat er 'niets meer over is' van 'de prachtige winkel'. "Onze harten zijn gebroken", besluit ze.

De pandbeheerder, Rob van Pelt, werd rond kwart over drie door de brandweer gebeld dat er iets aan de hand was in de winkel. Het sprinklersysteem was automatisch afgegaan. Van Pelt was vervolgens als eerste bij de winkel. "Alles lag buiten. De paspoppen lagen op straat", zegt hij tegen Omroep Brabant.

"Er lag ook overal lag glas in de straat. Het was een puinhoop, ik schrok ervan. De brandweer en de politie zeggen verder niets tegen mij. Ook de bewoners die boven het pand wonen weten nog niet echt wat er aan de hand is."

Eerder ook al brand

Drie weken geleden was er volgens hem ook al een brandje bij de kledingwinkel. De politie vraagt mensen met camerabeelden om zich te melden en roept getuigen van de ontploffingen op om contact op te nemen.