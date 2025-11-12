Hoger beroep: OM eist tien jaar cel en tbs met dwang voor Bouchra D.

Bouchra D. (25) stak in oktober 2021 haar halfzus Anouk dood met 88 messteken. D. zat in een psychose en was daarom niet toerekeningsvatbaar, vond de rechtbank drie jaar geleden. Ze kreeg tbs met voorwaarden. Justitie vond die straf te laag, omdat Bouchra volgens hen deels wist wat ze deed. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie woensdag tien jaar cel én tbs met dwangverpleging.

Bouchra zit tegenwoordig in een kliniek in Vught en heeft daar veel verlof. In de weekenden is ze bij haar moeder en doordeweeks mag ze vier uur naar buiten. Haar behandeling verloopt goed, volgens de deskundigen. Er wordt al gedacht aan een volgende stap: begeleid wonen op hetzelfde terrein als de kliniek. Daar moet meer structuur in haar leven komen, bijvoorbeeld door te gaan werken. Bouchra zag er verzorgd uit in de rechtszaal, met haar lange zwarte haar, strak wit shirt, nette broek en witte laarsjes. Ze leek wat gespannen of onder invloed van medicatie, en beantwoordde de vragen van de raadsheren van het hof kort en zakelijk.

Bouchra D. (25) en haar advocate mr. Van Gorkum (tekening: ANP).

In het hoger beroep ging het maar kort over de gruwelijke avond van 23 oktober 2021, aan de Slagendreef in Den Bosch. Het ging toen al een tijd niet goed met Bouchra. Die avond hoorde ze stemmen in haar hoofd, die zeiden dat ze haar halfzus Anouk (20) moest vermoorden.



Bouchra wachtte Anouk op de overloop op en stak haar met een mes in haar hals en onderbeen. Toen Anouk naar de buren vluchtte, ging Bouchra erachteraan. Uit de keuken nam ze nog twee grote messen mee en ze wist nog net bij de buren naar binnen te glippen voordat de buurvrouw de deur kon sluiten.

Horroscenario

Bij de buren speelde zich een waar horrorscenario af. De stemmen in haar hoofd zeiden dat het 'nog erger en nog erger; moest worden. Ze stak haar zus keer op keer neer, terwijl de buren zich met hun twee jonge kinderen in de badkamer opsloten. Anouk werd 88 keer gestoken en overleed. Het hondje van de buren overleefde de acht messteken niet. Ondertussen pakte ze haar telefoon en liet live op Instagram zien wat ze had aangericht — om het “nog erger te maken”, zoals haar stemmen opdroegen. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Hoogte van de straf

Het hoger beroep draaide woensdag niet om de vraag wie Anouk doodstak, maar om de hoogte van de straf. Justitie vindt de eerdere uitspraak te licht, maar de advocaat-generaal kreeg drie deskundigen tegenover zich. Die vinden alle drie dat de huidige tbs met voorwaarden nog steeds de beste manier is om Bouchra te behandelen.



Volgens een psychiater en een psycholoog verloopt de behandeling van Bouchra goed en is die vrijwel afgerond. In tbs met dwang zien zij geen voordeel.



De advocaat-generaal bleef erbij dat zo’n brute moord een zwaardere straf verdient. Volgens haar had Bouchra wel degelijk besef van wat ze deed, maar volgens de psychiater overkwam het haar als een droom. “Soms volg je een stem wel en soms niet”, legde hij uit. Het incident kwam volgens hem voort uit een psychose. Bouchra lijdt aan schizofrenie en zal die aandoening haar hele leven houden. Daarom moet ze haar medicatie blijven innemen, om een terugval te voorkomen. Medicatie houdt de psychose onder controle. 'Niet volledig ontoerekeningsvatbaar'

De advocaat-generaal stelde dat Bouchra niet volledig ontoerekeningsvatbaar was. Volgens haar maakte Bouchra bewuste keuzes: ze wachtte haar halfzus op met een mes, achtervolgde haar met twee andere messen en verstopte zich daarna voor de politie. Dat toont volgens het OM dat ze zich bewust was van wat ze had gedaan. Daarom eiste de advocaat-generaal tien jaar cel en tbs met dwangverpleging, om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.



Bouchra liet de zitting gelaten over zich heen komen. Ze krijgt steun van haar oudste zus en moeder, die zeiden haar niet te zullen laten vallen, ondanks wat er is gebeurd. Haar moeder zei: “Ik wil zorgen voor een ziek kind, niet nog een dochter verliezen.” Haar zus zei dat ze “trots is dat Bouchra haar ziekte onder ogen durft te zien.”



De uitspraak volgt op 11 december.

