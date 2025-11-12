Deze burgemeester opnieuw bedreigd: 'Heeft grote impact op mij'

Burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen heeft aangifte gedaan van bedreiging. De bedreiging vond plaats bij zijn huis. Wat er precies is gebeurd, maakt de burgemeester niet bekend. De afgelopen jaren is Scholtze vaker bedreigd. Zo werd in juni 2023 een stoeptegel door een ruit van zijn huis gegooid.

De politie doet onderzoek naar de nieuwe bedreiging, zo vertelt Scholtze op zijn socialemediakanalen. Voor de veiligheid van de burgemeester en zijn omgeving worden er ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’ genomen. “Daardoor kan ik voorlopig mijn ambt niet altijd vervullen op de open en transparante manier zoals u van mij gewend bent”, schrijft Scholtze. "Juist vanwege die transparantie deel ik deze boodschap."

Wanneer de bedreiging precies plaatsvond, laat Scholtze in het midden. “Ik hoop dat u begrip heeft voor het feit dat ik in het belang van het onderzoek niet meer kan delen dan dit.”

Vaker bedreigd

Scholtze begon in december 2022 als burgemeester in de gemeente Drimmelen. Sindsdien is hij meerdere keren ernstig bedreigd. Zo werd hij bijna aangereden, werd er een stoeptegel door de ruit van zijn huis gegooid en kreeg hij te maken met belediging en discriminatie.

“Die gebeurtenissen hebben grote impact op mij, mijn man en onze directe omgeving”, zegt de burgemeester. Toch weerhoudt de nieuwe bedreiging hem er niet van om ‘zich volledig in te blijven zetten voor de dorpen’. “Geweld, agressie, intimidatie en discriminatie mogen we nooit accepteren. Het is van belang dat we hier gezamenlijk en daadkrachtig tegen optreden, zodat veiligheid en respect altijd voorop staan.”