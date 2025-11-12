Henny veegt al 25 jaar de straten schoon in zijn stad, ook vandaag na 11-11

Terwijl de meeste feestgangers zich deze woensdagochtend nog een keer omdraaien in bed, is de schoonmaakploeg in Den Bosch al voor dag en dauw uit de veren. Er wacht een flinke uitdaging, want er ligt een hoop rotzooi in de stad na het feest van de Elfde van de Elfde. “We hoeven ons niet te vervelen”, zegt Henny Bekx, die al 25 jaar de straten van de provinciehoofdstad schoonhoudt.

Het is nog pikkedonker als de schoonmaakploeg om vijf uur begint aan de megaklus: het schoonmaken van de stad waar dinsdag nog zo’n 100.000 feestvierders het begin van carnaval vierden. Veegwagenchauffeur Henny is een van de schoonmakers. “In vergelijking met andere jaren is het dit jaar extreem vuil. Het is natuurlijk mooi weer geweest. Als het regent, ligt er minder afval”, legt hij uit. De ploeg bestaat uit vijftien mensen, samen vormen ze een geoliede machine: iedereen heeft zijn eigen taak en route. Sommigen lopen met een bladblazer door de straten om het afval bij elkaar te blazen. Vervolgens rijdt de veegmachine eroverheen om het vuil op te slokken. Als de machine vol zit, wordt er gelost op de Markt. Daar ontstaat een hoop afval die weer wordt opgehaald door de grote vuilniswagen. “Ik kom van alles tegen vanochtend, want mensen gooien van alles op de grond", zegt Henny. "Dat is een nadeel. Maar aan de andere kant: dan hebben we iets te doen, hè. Ik heb alleen nog geen geld gevonden helaas”, grapt hij terwijl hij bezig is het gebied rond het station op te ruimen.

De veegwagens brengen het afval naar een centrale plek waar de vuilniswagen het weer ophaalt (foto: Wilco Zonneveld).

Ook Pam de Bont is al vroeg in de stad. Zij is coördinator van de schoonmaakoperatie en vertelt wat ze allemaal tegenkomt. “Je moet even rondkijken. Het ligt bezaaid met blikjes, verpakkingsmateriaal, frietbakjes, Flügel-flesjes en zelfs Oeteldonk-sjaals. Je kan zien dat er een goed feestje gevierd is. Ik heb ooit een keer een paar schoenen gevonden, netjes naast elkaar bij een lantaarnpaal. Dan vraag je je wel af wat het verhaal daarachter is.” Verder zijn er veel confettikanonnen te vinden, en juist die komen Pam en Henny liever niet tegen. “Ze zorgen ervoor dat de veegwagens verstopt raken. Dan moeten de chauffeurs onder de wagen kruipen om zo'n koker weer weg te halen. Dat is smerig en het vertraagt de boel”, weet Pam. Dit lot was Henny al beschoren: hij moest onder de wagen kruipen om de zuigers weer vrij te krijgen.

“Ik zou het niet willen missen”

Toch loopt Henny bijna de hele ochtend met een grote lach op zijn gezicht. Hij doet dit werk al zo’n 25 jaar. “Het is mijn passie. Eerst begon ik met een klein veegwagentje, en sinds een paar jaar rijd ik op een grotere. Dat maakt het werk mooi.” Normaal gesproken is woensdag de dag dat Henny vrij is. Maar deze woensdag dus niet. “Ik zou het niet willen missen", zegt hij. "Je krijgt zoveel eer van je werk.” Hij pakt vrijdag wel een dagje vrij. Het schoonmaken in de vroege ochtend, zoals nu, is voor Henny, Pam en hun collega's altijd een uitdaging. Er staan namelijk op dit tijdstip ook vrachtwagens die de winkels bevoorraden, en ondertussen wordt de markt opgebouwd. Ze zijn er wel aan gewend: iedereen werkt om elkaar heen. Pam denkt dat het grootste werk er in de loop van de ochtend wel op zal zitten. “Mensen die de stad vanochtend binnenkwamen, dachten waarschijnlijk ‘zo er is een goed feestje gevierd’. Maar als wij de stad weer uitgaan, zie je daar bijna niks meer van. En dat is mooi.” Na vandaag zit het werk voor de schoonmaakploeg er nog niet helemaal op. Want ook donderdag zullen de veegwagens nog door de stad rijden om alle stoepen weer te laten blinken.