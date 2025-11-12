Zoektocht op het water naar vermiste Brigitte (57) gaat verder

De politie zoekt woensdagochtend weer op het Burgemeester Delenkanaal in Macharen naar de vermiste Brigitte (57) uit Oss. Haar auto, een witte Toyota Aygo, werd maandagavond gevonden langs de kant van het kanaal.

Redactie Geschreven door

Specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) zochten ook dinsdag al in en op het water. Het Burgemeester Delenkanaal wordt ook het Kanaal van Macharen genoemd. Het kanaal is ongeveer 5 kilometer lang en verbindt het achterland van Oss met de Maas.

Sinds zaterdag vermist

De 57-jarige Brigitte wordt sinds zaterdagochtend vermist. Ze vertrok rond zeven uur zonder telefoon of pinpas. Haar familie en de politie maken zich ernstige zorgen over haar welzijn, zo meldde de politie afgelopen weekend. Brigitte woont in Oss, maar ze verblijft ook geregeld bij haar moeder in Berghem. Ze heeft een slank postuur, is ongeveer 1,80 meter lang en heeft kort, stekelig haar. Op de dag van haar vermissing droeg ze een zwarte broek en vermoedelijk een bordeauxkleurig jack.