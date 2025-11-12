Vrouw (27) aangemerkt als nieuwe verdachte in groot drugsonderzoek

De politie is een nieuwe verdachte op het spoor gekomen in een onderzoek naar verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Het gaat om een 27-jarige vrouw uit Eindhoven. Dat laat de politie woensdagochtend weten. Eerder hield een arrestatieteam, ook in Eindhoven, al vier verdachten aan in hetzelfde onderzoek. Deze vier zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachten.

De politie viel op dinsdag 16 september vroeg met een arrestatieteam meerdere huizen en bedrijven in Eindhoven binnen. Daarbij werden drie mannen en een vrouw aangehouden. Drie van hen zouden volgens bronnen familie van elkaar zijn.

Volgens meerdere bronnen zou het gaan om een 58-jarige moeder uit Eindhoven en een 59-jarige vader uit Helmond. Twee mannen van 25 en 30 jaar werden ook aangehouden, een daarvan zou de zoon van het gezin zijn. De vierde verdachte is mogelijk ook familie.

De aanleiding voor het onderzoek en de invallen waren ontsleutelde cryptoberichten. Het onderzoek draait om een netwerk dat zou handelen in verdovende middelen. Of de 27-jarige vrouw uit Eindhoven ook familie van de eerder aangehouden verdachten is, kan de politie woensdagochtend niets zeggen. Zij wordt in ieder geval verdacht van witwassen, maar ze is niet aangehouden.

Criminaliteit

Het onderzoek staat niet op zichzelf. De gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werken in project Aurora samen om de hardnekkige ondermijning in en rondom de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven aan te pakken.

In een eerder onderzoek werden binnen dit project op 5 februari dit jaar vier verdachten gearresteerd. Een grote controle op 28 augustus was ook een onderdeel van de aanpak.