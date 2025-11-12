Wildplassen wordt carnavalsvierder op 11-11 bijna fataal

De avond van een carnavalsvierder tijdens de Elfde van de Elfde had dinsdag heel anders kunnen aflopen. Een man besloot na een dag vol feest te plassen langs het water van de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch, maar viel daarbij in de gracht.

"Door de hoge rand lukte het hem niet om zelfstandig uit het water te komen," schrijft de politie op Instagram. De man riep meerdere keren om hulp, maar niemand hoorde hem.

Zelf 112 gebeld

Wonderbaarlijk lukte het hem om vanuit het water 112 te bellen. Zo kon de meldkamer precies zien waar hij in het water lag. De hulpdiensten hebben de man uiteindelijk uit het water getild.



Hij kon er zelf wel om lachen, maar heeft volgens de politie ontzettend veel geluk gehad. "Koude grachten en sloten zijn namelijk bijna altijd fataal voor beschonken wildplassers."

Onderkoelingsverschijnselen

De man lag in totaal zo’n tien minuten in het water en is daarna met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.