Kerstbomen vliegen de deur uit: bij kweker Kees is het ieder jaar drukker

De geur van dennen hangt nog niet in de woonkamer, maar bij kerstboomkweker Kees Poppelaars uit Breda is de kerststemming al weken te voelen. “In oktober vroegen de eerste klanten al of ze een boom konden komen halen,” vertelt hij in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen! “Maar ja, die stonden toen nog op plant!” Hoewel Kees al maanden bezig is geweest met de voorbereidingen, barst de echte drukte nu pas los.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Op dit moment is het bij Kees een drukte van jewelste. “Er staan trailers achter elkaar te laden en te lossen,” vertelt hij. De kwekerij telt ruim honderdduizend bomen. Volgens Kees wordt het ieder jaar drukker en gekker. De afgelopen weken vroegen mensen ook al regelmatig of ze een boom konden krijgen. “Ja, dat kan allemaal makkelijk, maar of die het tot 6 januari volhoudt? Dat betwijfel ik.”

Je boom is dit jaar iets duurder

Dit jaar ligt de prijs van een kerstboom een paar euro hoger dan in voorgaande jaren. Volgens Kees heeft dat verschillende oorzaken. “Zo’n mooie boom, die maar drie weken in de woonkamer staat, doet er wel twaalf jaar over om groot genoeg te worden,” legt hij uit. Door de droogte van de afgelopen jaren zijn er minder bomen beschikbaar. Tegelijkertijd stijgt de vraag, omdat steeds meer mensen een échte boom willen in plaats van een kunstboom.



Echte boom is afbreekbaar

Mensen kiezen daar vaak voor vanwege het milieu, zegt Kees. “Een echte boom is afbreekbaar en neemt CO2 op terwijl hij groeit. Een plastic boom kun je niet goed recyclen, die belandt uiteindelijk bij het afval.”



Kees merkt ook dat niet alleen kopers, maar ook verkopers steeds meer het milieu in de gaten houden. “Steeds meer kwekers gebruiken minder pesticiden en kunstmest, en letten op milieuvriendelijke teelt. Dat maakt de bomen gezonder en zorgt voor een mooier eindproduct.” Eerst Sinterklaas, dan kerst

Voor Kees begint de echte piekdrukte nu pas, en die zal volgens hem nog tot half december duren. “Niet iedereen komt gelijk de dag na Sinterklaas, maar de meesten wel.” In Nederland is dat volgens Kees typisch, terwijl in Duitsland andere gewoontes gelden. “Daar zetten ze de boom pas een paar dagen voor kerst op. Hier is het eerst Sinterklaas, en daarna pas de boom voor de gezelligheid.” Handig ook voor de kwaliteit: “Koop je hem rond deze periode, dan blijft hij mooi tot en met het nieuwe jaar.”

Tips om je kerstboom te laten stralen Volgens Kees is het overgrote deel van de kerstbomen die verkocht worden een Nordmann. “Die komt oorspronkelijk uit de Kaukasus”, legt hij uit. Dat is een gebied helemaal aan de rand van Europa, richting Azië, en daar vriest het ’s winters kei hard. ‘’Zodra de dagen korter worden en de boom minder licht krijgt, stopt hij met groeien. Dan kan je hem afzagen, maar er gebeurt eigenlijk niks.” Wie de boom binnen zet, moet wel opletten. “In huis is de luchtvochtigheid laag, dus dan droogt hij sneller uit.’’ Luister dus naar de kerstboomtip van Kees en haal je boom niet te snel naar binnen en geef hem wat water, dan blijft die langer mooi en fris.