Chantal vecht door na identiteitsfraude: 'Ben beter als de tattoo af'

Chantal Langenbach (44) uit Best werd dertien jaar geleden slachtoffer van identiteitsfraude. Van de financiële én mentale gevolgen heeft ze nog steeds last. Haar onaffe tattoo herinnert haar eraan waar ze het allemaal voor doet: “Als ik de schulden heb afbetaald, kan ik hem eindelijk afmaken.”

De bel gaat. Voor Chantals neus staan twee mannen van een incassobureau. "We komen beslag leggen op uw auto, want u betaalt uw zorgverzekering al maanden niet." Chantal kijkt geschrokken op haar rekening en laat de mannen de afschriften zien: ze heeft wél betaald. Dan blijkt dat iemand al een jaar schulden maakt op haar naam, en Chantal moet ervoor opdraaien.

Chantal probeert krachtig te blijven, ondanks wat ze meemaakte (foto: Martine van der Moolen).

En dat terwijl ze haar leven net weer een beetje op de rit had. "Ik kwam uit een heftige relatie met een man die roddels over me verspreidde in het dorp", vertelt ze. Best is volgens haar een ons-kent-ons dorp, waardoor ze straatvrees ontwikkelde. "Ik was bang en kwam de deur niet meer uit."

"Binnen no-time had ik 80.000 euro schuld, zonder ooit iets van de 'bestelde' spullen te zien."

De relatie werd verbroken, maar paniekaanvallen en eenzaamheid bleven. "Op een dag zat ik bij de huisarts en vroeg ik om euthanasie", slikt ze. Het was een schreeuw om hulp; de arts wist haar te raken. "Hij herinnerde me eraan dat mijn kinderen me nodig hadden. Na therapie en meditatie kreeg ik mijn leven weer op de rit."

Ze beloonde zichzelf met een tattoo: de tekst ‘Never Give Up’ op haar borst. "Het is cliché", beaamt Chantal, "maar de tekst helpt me echt om door te zetten." Dat geldt zelfs voor wildvreemden. "Pas werd ik aangesproken in de supermarkt. Een vrouw wees naar mijn tattoo en zei: 'Dat had ik echt even nodig.'"



De tattoo met 'niet opgeven' op Chantals borstkas (privéfoto).

Des te pijnlijker was het dat Chantal die tattoo zelf ook weer ‘nodig had’ toen ze slachtoffer werd van identiteitsfraude. "Waarschijnlijk is een scan van mijn ID-kaart in verkeerde handen gevallen", zegt ze. Daarna ging het snel: bestellingen van webwinkels, contracten en zelfs een leaseauto kwamen op haar naam te staan. Ze werden niet bij haar bezorgd, maar de deurwaarders stonden wel aan háár deur. "Ik kreeg aanmaning na aanmaning. Binnen anderhalf jaar zat ik met 80.000 euro schuld, terwijl ik geen van die spullen ooit had gezien." De webshops konden haar niet helpen. "Het was besteld en bezorgd, dus ik moest betalen", zegt ze. Ook de politie gaf geen gehoor. "Ik heb zes keer aangifte gedaan, maar moest dan bewijzen dat ik slachtoffer was. Hoe doe je dat?" Na een jaar stopte de fraude vanzelf. "Waarschijnlijk omdat ik op een zwarte lijst kwam te staan. Toen had de dader er niks meer aan." Maar de schuld bleef. Ze werpt een blik op haar tattoo. "Opgeven heb ik nooit gedaan", zegt ze dapper. "Toen de fraude stopte, ben ik de schulden gaan afbetalen." Maar aanmaningen bleven komen en ten einde raad startte Chantal een donatieactie. Een onbekende ondernemer leende haar tienduizenden euro’s. "Ook die moest ik terugbetalen, maar de druk was eraf. In ieder geval kreeg ik geen aanmaningen meer en bleven deurwaarders weg."

"Ik heb met mezelf afgesproken dat als de tattoo af is, ik dit hoofdstuk afsluit."

Nu, jaren later, is ze nog steeds bezig met het terugbetalen van de weldoener. "Ondertussen probeer ik me te focussen op mijn kinderen." Zij waren de reden dat ze had doorgezet, dus komt er van hen ook een tattoo: "Er komt een op mijn arm met hun namen in diamanten."

De tattoo op Chantals arm is niet af (privéfoto).