Vrijstaand huis uit 1939, midden in het dorp: 'Uniek in deze prijsklasse'

Een vrijstaand huis midden in Kaatsheuvel, maar dan zonder de hoofdprijs te betalen. Dat maakt de woning aan de Vaartstraat 15 bijzonder. “Je koopt eigenlijk een vrijstaande woning voor de prijs van een tweekapper”, zegt Chantal van AMB Makelaars.

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Volgens Chantal is het een huis dat opvalt tussen de andere woningen in deze prijsklasse. “Bij een vrijstaand huis verwacht je vaak een grote oprit of garage, maar die heeft deze woning niet. Toch woon je hier echt vrij. Je zit niet vast aan de buren, je hebt je eigen grond en geniet volop van privacy. Dat maakt het uniek in deze prijsklasse.” Warm en verrassend ruim

Het huis dateert uit 1939. Hoewel het van buiten bescheiden oogt, is het van binnen verrassend ruim. “Mensen zeggen bij een bezichtiging vaak dat het groter is dan ze hadden gedacht”, vertelt Chantal. “Dat hoor je natuurlijk graag.”

Foto: AMB Makelaars.

De woning heeft een woonoppervlakte van 141 vierkante meter, telt vier slaapkamers en staat op een perceel van 225 vierkante meter. De vraagprijs bedraagt 489.500 euro. De bewoners hebben het huis volgens de makelaar met veel smaak ingericht: “De woonkamer straalt warmte uit. Er ligt een mooie houten vloer en aan de achterzijde is een lichte tuinkamer met vloerverwarming en dubbele tuindeuren. Echt een plek waar je kunt ontspannen.”

Foto: AMB Makelaars.

Slim verbouwd en energiezuinig

Volgens haar is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in duurzaamheid en comfort. Zo zijn er zeventien zonnepanelen geplaatst, is in 2020 de cv-ketel vervangen en zijn de kozijnen vernieuwd en voorzien van HR++-glas. “Ze hebben de zoldervloer geïsoleerd in plaats van het dak”, geeft Chantal aan. Ze noemt het 'een slimme keuze': "Daardoor blijft de warmte beneden, waar je die ook echt nodig hebt.” De diepe tuin met overkapping en stenen berging maakt het plaatje compleet. “De bewoners leven veel buiten en in de tuinkamer. Het is een huis waar je zo kunt intrekken.”

Foto: AMB Makelaars.

Droom om naar België te verhuizen

“De bewoners dromen ervan op termijn naar België te verhuizen”, gaat de makelaar verder. Dat is de reden dat het huis te koop staat. “Niet per se voor meer grond, maar om gelijkvloers te wonen. Ze hebben een hond, dus wat extra buitenruimte is mooi meegenomen.” Het huis ligt aan de Loonse Vaart, een gezellig stukje Kaatsheuvel. “Het is een buurt waar mensen elkaar kennen, maar elkaar ook rust gunnen. Je bent overal dichtbij: de Drunense Duinen, Waalwijk en het centrum van Kaatsheuvel. En je woont ver genoeg van de Efteling, zodat bezoekers hier niet voor de deur parkeren.”

Foto: AMB Makelaars.